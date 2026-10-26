جامعة حمص تحيي الذكرى السادسة لرحيل الباحث اللغوي عبد الإله نبهان

حمص-سانا



أقامت كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة حمص، اليوم الإثنين، محاضرة بمناسبة الذكرى السادسة لرحيل الأستاذ الدكتور عبد الإله نبهان، عضو مجمع اللغة العربية بدمشق، تناولت سيرته العلمية والتربوية، وإسهاماته في خدمة اللغة العربية، وذلك ضمن برنامج «رواق الإيسيسكو للغة العربية»، بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو).



واستعرضت المحاضرة مسيرة الدكتور نبهان العلمية والتربوية، وإسهامه في تأسيس كلية الآداب بجامعة حمص، ومؤلفاته وآثاره العلمية، ودوره في إعداد أجيال من الطلبة والباحثين، إلى جانب علاقته بتلامذته، ومنهجه في ترسيخ أسس البحث العلمي وتوجيه الطلبة علمياً وتربوياً.

وأوضح نائب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية للشؤون العلمية، الدكتور محمد زكريا، في تصريح لـ سانا، أن المحاضرة جاءت تقديراً لجهود الدكتور نبهان العلمية والتربوية، لافتاً إلى أنه كان من أعلام اللغة العربية في سوريا، وترك أثراً علمياً وتربوياً في الأجيال التي تتلمذت على يديه.

وبيّن زكريا أن المحاضرة سلطت الضوء على نشأة الراحل وأثرها في تكوينه العلمي، وإسهاماته في تأسيس كلية الآداب، والمؤلفات والآثار العلمية التي خلفها، فضلاً عن علاقته بطلابه وحرصه على تنشئتهم وفق منهج علمي رصين.

رواق للغة العربية

من جانبه، أشار مسؤول قسم التنمية اللغوية في منظمة الإيسيسكو، الدكتور أدهم حموية، إلى أن برنامج «رواق الإيسيسكو للغة العربية» ينظم محاضرات عامة ودورية شهرية تُعنى بعلوم اللغة العربية وآدابها، ويستضيف شخصيات علمية متخصصة من الدول الأعضاء في المنظمة.



ولفت حموية إلى أن المحاضرة تميزت بتناول سيرة أحد أعلام اللغة العربية في سوريا، من خلال شهادات تلامذته الذين استعرضوا جوانب من شخصيته العلمية والأدبية والإنسانية، مبيناً أن الراحل كان نموذجاً في العلم والأخلاق والتعاون، وتعامل مع طلابه بروح أخوية، وحرص على رعايتهم وتوجيههم.



وتأتي المحاضرة في إطار تكريم رواد اللغة العربية وتوثيق إسهاماتهم العلمية والتربوية، وتعريف الأجيال الجديدة بإرثهم ودورهم في خدمة اللغة العربية وتعزيز البحث العلمي.



ويُعدّ الدكتور عبد الإله نبهان من أبرز الباحثين في اللغة العربية في سوريا، وعضواً عاملاً في مجمع اللغة العربية بدمشق، وأسهم في تأسيس كلية الآداب بجامعة حمص، وترك مؤلفات وآثاراً علمية وتربوية، فضلاً عن دوره في إعداد أجيال من الطلبة والباحثين، وعُرف بعلمه وأخلاقه وتواضعه وعلاقته الأبوية بطلابه.