وزارة التربية تطلق منصة “LEG” لتنسيق الخطط التعليمية مع المنظمات المحلية والدولية

DSC 7676 وزارة التربية تطلق منصة "LEG" لتنسيق الخطط التعليمية مع المنظمات المحلية والدولية

دمشق-سانا

أطلقت وزارة التربية والتعليم السورية مجموعة التعليم المحلية “LEG” بهدف تنسيق الخطط التعليمية مع الجهات والمنظمات العاملة في سوريا، بما يتوافق مع أولويات الوزارة، وجاء ذلك خلال اجتماع عقد في مبنى الوزارة بدمشق، بحضور ممثلين عن عدد من هذه المنظمات.

DSC 7668 وزارة التربية تطلق منصة "LEG" لتنسيق الخطط التعليمية مع المنظمات المحلية والدولية

وأكد وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو خلال الاجتماع أهمية التعاون مع المنظمات الدولية والمحلية لتحقيق التقدم التعليمي رغم التحديات الكبيرة التي واجهها القطاع التعليمي في سوريا، مشدداً على حق الطفل في التعليم الشامل والآمن في جميع الأراضي السورية.

وأشار الوزير إلى جهود الوزارة في ترميم نحو 940 مدرسة من أصل 8 آلاف مدرسة، وتأمين التعليم للأطفال غير الملتحقين بالمدارس، إلى جانب تطوير المناهج وتأهيل المعلمين وتحسين الهيكلية الإدارية للوزارة لتعزيز جودة التعليم.

من جانبه، أوضح مدير التخطيط والإحصاء بالوزارة حسن الحسين أن منصة “LEG” تهدف إلى إقامة شراكة شاملة متعددة الأطراف لتنسيق تخطيط وتنفيذ ومتابعة قطاع التعليم بين الوزارة ومجموعات التعليم المحلية، بما يشمل تعبئة الموارد ومواءمة الأولويات الوطنية، وعرض المسار الإستراتيجي وإحصاءات المدارس والطلاب، وتوحيد قواعد البيانات وتحسين توفر المعلومات.

وأكد مدير الشراكة العالمية من أجل التعليم “GPE” طارق خان التزام الشراكة بدعم وزارة التربية في جميع مراحل الطوارئ وفق المعايير الدولية، ووضع الخطط الإستراتيجية لإعادة بناء قطاع التعليم في سوريا، مؤكداً أن التعليم حق أساسي لكل طفل وجزء لا يتجزأ من التنمية المستدامة.

ومجموعة التعليم المحلية هي آلية تنسيق مشتركة بين وزارة التعليم في كل دولة والمنظمات ذات الخبرة للاستجابة الإنسانية في قطاع التعليم في حالات النزوح الداخلي والطوارئ.

تأتي هذه الشراكة كإحدى الإستراتيجيات الرئيسية لتعزيز جودة التعليم في سوريا، وتطوير نظام تعليمي يتماشى مع المعايير العالمية، ما يعود بالفائدة على الطلاب والمجتمع كله، وتسعى وزارة التربية والتعليم إلى تحسين جودة التعليم من خلال ترميم المدارس، تطوير المناهج، تأهيل الكوادر التعليمية، وتعزيز التعاون مع المنظمات المحلية والدولية لضمان حق الأطفال في التعليم الآمن والشامل، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

DSC 7630 وزارة التربية تطلق منصة "LEG" لتنسيق الخطط التعليمية مع المنظمات المحلية والدولية
DSC 7633 وزارة التربية تطلق منصة "LEG" لتنسيق الخطط التعليمية مع المنظمات المحلية والدولية
DSC 7635 وزارة التربية تطلق منصة "LEG" لتنسيق الخطط التعليمية مع المنظمات المحلية والدولية
DSC 7642 وزارة التربية تطلق منصة "LEG" لتنسيق الخطط التعليمية مع المنظمات المحلية والدولية
DSC 7647 وزارة التربية تطلق منصة "LEG" لتنسيق الخطط التعليمية مع المنظمات المحلية والدولية
DSC 7650 وزارة التربية تطلق منصة "LEG" لتنسيق الخطط التعليمية مع المنظمات المحلية والدولية
DSC 7658 وزارة التربية تطلق منصة "LEG" لتنسيق الخطط التعليمية مع المنظمات المحلية والدولية
التعليم العالي تمدد فترة تقديم طلبات التحويل المماثل وتغيير القيد لطلاب ‏التعليم ‏المفتوح ‏
الجامعات السورية الخاصة حاضرة في معرض كلية الهندسة الميكانيكية السنوي بدمشق
التربية واليونيسف تبحثان الاستعدادات للامتحانات العامة
وزير الزراعة السوري يتابع امتحانات طلاب دمشق الزراعية
جامعة حلب تنظم المؤتمر العلمي العاشر لطب الأسنان
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك