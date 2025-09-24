الأمن الداخلي بحلب يلقي القبض على أحد سجّاني صيدنايا

حلب-سانا

نفّذت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، عملية أمنية أسفرت عن إلقاء القبض على المجرم حسن مرعي حسن الحسين، المنحدر من قرية تلحدية بريف حلب الجنوبي، أحد سجّاني سجن صيدنايا، والمتورط بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين المدنيين.

وأوضحت وزارة الداخلية في منشور عبر قناتها على تلغرام اليوم أن التحقيقات أظهرت أن المجرم بدأ عمله ضمن سرية الحراسة الخاصة بالسجن، ثم عُيّن كسجّان فيما يُعرف بـ “السجن الأحمر” في صيدنايا، حيث تورّط في تعذيب المعتقلين جسديًا، وشارك في تنفيذ إعدامات ميدانية، بالإضافة إلى نقل جثث بعض المعتقلين الذين استشهدوا تحت التعذيب ورميها في أماكن مجهولة.

وأشارت الوزارة إلى أنه جرى إحالة المجرم إلى القضاء المختص لاتخاذ كل الإجراءات القانونية بحقه.

وأكدت الوزارة استمرار عمليات الرصد والمتابعة لضبط كل من يثبت تورطه بارتكاب الانتهاكات بحق المدنيين الأبرياء، بما يضمن حماية حقوقهم وتعزيز العدالة وسيادة القانون.