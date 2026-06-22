صحة دير الزور وجمعية “سامز” الأمريكية تطلقان حملة طبية في المحافظة

دير الزور-سانا

أطلقت مديرية الصحة في دير الزور بالتعاون مع الجمعية الطبية السورية الأمريكية – سامز (SAMS)، حملة طبية في المحافظة، تتضمن تقديم استشارات طبية، وإجراء عمليات جراحية لأهالي دير الزور، إضافةً إلى إعطاء تدريبات تخصصية للكوادر الطبية.



وتشمل الحملة الأمراض الهضمية، وأمراض العين وجراحتها، والأمراض القلبية، والجراحة العصبية، وأمراض النسائية والتوليد، وأمراض الأطفال، والأشعة والأمراض الداخلية، وتشخيص الأورام وطب الطوارئ.



وأوضح مدير المشفى الوطني بدير الزور عبيدة عبد الرزاق لمراسل سانا اليوم الإثنين، أن الحملة أجرت عدة عمليات تنظير في الهضمية، ومتابعة استشارات داخلية وعصبية، وستجرى غداً عمليات في مجال الجراحة العصبية، مشيراً إلى أن هذه الحملة تشمل محافظة دير الزور في عدة مشافٍ، مع إعطاء محاضرات وتدريبات للمقيمين والاختصاصيين.



وبيّن أن هذه هي الحملة الرابعة التي تقوم بها سامز، وهناك حملات قادمة في الفترة القريبة، وهي تسهم برفع سوية القطاع الصحي في دير الزور عبر متابعة آخر التحديثات الطبية العالمية، أو التبرع بعدد من الأجهزة والمستلزمات الطبية.



وأوضحت اختصاصية الجهاز الهضمي والمناظير بادية الصالح، أن الحملة تنفذ إجراءات تنظيرية علاجية وتشخيصية، إلى جانب عمل فرق الاختصاصات الأخرى في مجالات العينية والقلبية والأطفال والعناية المشددة والإسعاف، مؤكدةً استمرار الجهود لخدمة أهالي المحافظة.



بدوره، أفاد استشاري الجراحة العينية والمتطوع مع الحملة رمضان التركي بأن الفريق أجرى العديد من عمليات الماء الأبيض، إضافةً إلى الجانب التعليمي من خلال تدريب الأطباء المقيمين والاختصاصيين عبر محاضرات ودورات وورش عمل.



ولفت أسامة عكو، قائد فريق متطوعي SAMS في المشفى الوطني، إلى أن الجمعية أطلقت رابطاً خاصاً لاستقبال المتطوعين من مختلف القطاعات الصحية، وتم قبول أكثر من 20 متطوعاً من اختصاصات متعددة، بهدف تلبية احتياجات المحافظة ضمن الإمكانيات المتاحة.



يذكر أن الحملة انطلقت أمس في دير الزور، وتستمر على مدى 4 أيام، وتعمل مديرية الصحة بالتعاون مع المنظمات والجمعيات على تنفيذ حملات مماثلة، بما يلبي احتياجات المواطنين، ويغطي النقص في الكوادر الطبية.