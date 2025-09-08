وزارة الطوارئ تتسلّم مساعدات إغاثية شاملة من الوفد السعودي

محافظ درعا يبحث احتياجات القطاع الصحي ضمن المرحلة الثانية من حملة أبشري حوران
مصفاة بانياس تتسلم معدات خاصة لتحسين إنتاج المشتقات النفطية
المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد الشيباني ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود
تحضيرات أهالي اللاذقية لعيد الفطر المبارك وآرائهم بالانخفاض الملحوظ على الأسعار
الرئيس الشرع يضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية والاستثمارية في حمص
