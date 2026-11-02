وزير التعليم العالي يعلن قرب صدور نتائج المفاضلات ومسابقة أعضاء الهيئة التدريسية

‏‏دمشق-سانا



‏أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، اليوم الإثنين، أن الفرق والكوادر المعنية في الوزارة تواصل العمل لإنجاز الاستحقاقات الأكاديمية ومفاضلات القبول الجامعي وفق الجداول الزمنية المحددة، مشيراً إلى قرب صدور عدد من النتائج والإعلانات التي ينتظرها الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية في سوريا.



‌‏وأوضح الحلبي عبر صفحته على فيسبوك، أن مسابقة أعضاء الهيئة التدريسية من المقرر صدورها خلال أسبوع من تاريخه، لافتاً إلى أن مفاضلتي الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) من المتوقع صدورهما مع نهاية العام الجاري ومطلع العام القادم.

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وأشار ‏الحلبي إلى أن الفرق المعنية تبذل جهوداً مكثفة لاستكمال أعمال نتائج المفاضلة العامة، لافتاً إلى سعي الوزارة لإعلانها مطلع الأسبوع القادم، بينما سيتم إعلان نتائج مفاضلة فرز طلاب السنة التحضيرية خلال هذا الأسبوع الجاري.

‏مفاضلة ملء الشواغر والتعليم المفتوح

و‏في سياق متصل، بين وزير التعليم العالي أن مفاضلة ملء الشواغر ستُطرح عقب صدور نتائج المفاضلة العامة لاستكمال المقاعد الشاغرة وفق الأصول المعتمدة، على أن يُعلن عن مفاضلة التعليم المفتوح بعد استكمال مفاضلة ملء الشواغر.

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‏وأكد الحلبي استمرار العمل لإنجاز هذه الاستحقاقات وإعلان نتائجها تباعاً، داعياً الطلبة إلى استقاء المعلومات والمواعيد من المنصات والقنوات الرسمية للوزارة والجامعات، تجنباً لأي معلومات غير دقيقة أو مواعيد غير معتمدة.

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‏يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت في الـ 30 من أيلول الماضي، مفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي 2026/ 2027، بعد استكمال جميع الإجراءات والمعطيات اللازمة، وبآلية إلكترونية موحدة ومنظمة.‌



وتترقب شريحة واسعة من الطلبة والخريجين في سوريا هذه المفاضلات، ولا سيما نتائج المفاضلة العامة وفرز طلاب السنة التحضيرية، إلى جانب مفاضلات الدراسات العليا ومسابقة أعضاء الهيئة التدريسية، لما تمثله من أهمية في تحديد المسارات الأكاديمية والجامعية خلال المرحلة المقبلة.