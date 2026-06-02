تربية طرطوس تستكمل استعداداتها للامتحانات العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية

طرطوس-سانا

ناقش الاجتماع الذي نظمته مديرية التربية والتعليم في طرطوس اليوم الثلاثاء في المركز الثقافي العربي، بمشاركة ممثلين عن المحافظة والأمن الداخلي ونقابة المعلمين، الاستعدادات النهائية للامتحانات العامة لعام 2026.

وأكد مدير التربية في طرطوس، مهند عبد الرحمن، في تصريح لمراسل سانا، أن المديرية أنهت جميع استعداداتها في المراكز الامتحانية التي جرى تجهيزها بشكل كامل لاستقبال الطلبة، مشيراً إلى أن الجهود الحكومية المبذولة من مختلف الجهات تهدف إلى توفير بيئة امتحانية مريحة وآمنة تساعد الطلاب على تقديم امتحاناتهم بكل يسر وهدوء.

ودعا عبد الرحمن الطلبة إلى الاعتماد على أنفسهم والاستعداد الجيد للامتحانات، لافتاً إلى أن التعليمات الموجهة لرؤساء المراكز الامتحانية والمراقبين تركز على توفير الأجواء الملائمة التي تمكن الطلاب من أداء امتحاناتهم دون أي معوقات.

من جانبه، أوضح ممثل الأمن الداخلي في طرطوس، عمار جواد، أن قيادة الأمن الداخلي وضعت جميع وحداتها وخدماتها الشرطية والأمنية في حالة جاهزية كاملة طوال فترة الامتحانات، تنفيذاً لتوجيهات وزارة الداخلية الرامية إلى إنجاح العملية الامتحانية.

وأشار جواد إلى أن الإجراءات المتخذة تشمل توزيع العناصر الأمنية على مداخل المراكز الامتحانية، ومرافقة الأسئلة الامتحانية إلى مختلف المناطق والأرياف، إضافة إلى حفظ الأمن والنظام في محيط المراكز وتسيير الدوريات المرورية ودوريات المباحث للحد من المظاهر السلبية والإزعاج، بما يضمن توفير بيئة هادئة وآمنة للطلاب

وتنطلق امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية في الرابع من الشهر الجاري، فيما تنطلق امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، إضافة إلى الثانوية الشرعية والمهنية، في السادس من الشهر ذاته.