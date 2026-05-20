وزارة التربية والتعليم تشدد على ضرورة التزام الطلاب بالتعليمات الامتحانية

دمشق-سانا

حذّرت وزارة التربية والتعليم الطلاب، مع اقتراب موعد الامتحانات العامة، من ارتكاب أي مخالفات امتحانية قد تعرّضهم لعقوبات صارمة تؤثر في مستقبلهم الدراسي، مؤكدة ضرورة الالتزام بالتعليمات الناظمة للعملية الامتحانية، لضمان أجواء يسودها الهدوء والنزاهة، وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

وأكدت مديرة الشؤون القانونية في الوزارة أسماء غصن في تصريح لـ سانا، اليوم الأربعاء، أن الوزارة حريصة على أن يؤدي الطلاب امتحاناتهم بأجواء يسودها الهدوء والاستقرار، مشيرةً إلى أن التعليمات الامتحانية الصادرة سنوياً تهدف بالدرجة الأولى إلى حماية الطلاب، وضمان نزاهة العملية الامتحانية.

وأوضحت غصن أن اصطحاب أي أوراق أو مصغرات أو وثائق متعلقة بالمادة الامتحانية إلى داخل القاعة، حتى وإن كان بقصد المراجعة، يعد مخالفة امتحانية تعرض الطالب لنيل درجة الصفر في المادة، وقد تؤدي إلى الحرمان من الدورة الامتحانية في حال نجاحه بها.

عقوبات خاصة باستخدام الوسائل التقنية

وشددت غصن على منع إدخال أي وسيلة تقنية إلى المركز الامتحاني، بما فيها الهواتف المحمولة والساعات الذكية، سواء كانت مغلقة أو متصلة، مبينةً أن العقوبات تختلف بحسب حالة الجهاز، ففي حال كان الجهاز متصلاً يعاقب الطالب بالحرمان من دورتين امتحانيتين مع إحالة الجهاز للتحقيق، أما إذا كان غير متصل فتكون العقوبة الحرمان من دورة امتحانية واحدة.

ودعت الطلاب إلى الالتزام بالهدوء داخل القاعات الامتحانية، وعدم التسبب بأي تشويش أو فوضى تؤثر في سير الامتحان، مؤكدة أن الإساءة اللفظية للمراقبين أو الكوادر الامتحانية تؤدي إلى نيل درجة الصفر في المادة، بينما يستوجب التعدي الجسدي أو التلفظ بعبارات الذم والقدح الحرمان من دورتين امتحانيتين والإحالة إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الحفاظ على ورقة الإجابة والتقيد بالتعليمات

لفتت مديرة الشؤون القانونية إلى ضرورة المحافظة على ورقة الإجابة، وعدم تمزيقها أو محاولة إخراجها من المركز الامتحاني، لأن ذلك يندرج ضمن المخالفات التي تستوجب الحرمان من دورة امتحانية، إضافةً إلى أهمية كتابة الاسم ورقم الاكتتاب بشكل واضح وعدم طمسهما تحت أي ظرف.

كما حذرت من كتابة أي عبارات مسيئة أو خارجة عن الآداب العامة على أوراق الإجابة بحق الكوادر التربوية أو المؤسسات التعليمية، موضحة أن مثل هذه التصرفات تعرض الطالب لعقوبات امتحانية قد تصل إلى الحرمان من دورتين امتحانيتين.

وأشارت غصن إلى أن الوزارة تتابع بشكل مباشر أي شكاوى أو ملاحظات ترد من الطلاب خلال فترة الامتحانات عبر مديريات التربية والمندوبين المختصين وقنوات التواصل المعتمدة، بما يضمن تحقيق العدالة، وصون حقوق الطلبة.

يذكر أن امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية تبدأ في الرابع من حزيران المقبل، فيما تنطلق امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، إضافةً إلى الثانوية الشرعية والمهنية، في السادس من حزيران 2026، ويتقدم إليها هذا العام أكثر من 832 ألف طالب وطالبة من مختلف الفروع.