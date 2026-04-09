نقص الإشارات المرورية في درعا يفاقم الازدحام.. والمرور يعتمد الحلول اليدوية

درعا-سانا

تواجه محافظة درعا تحديات متزايدة في تنظيم الحركة المرورية في ظل النقص الواضح في الإشارات الضوئية والشواخص الدلالية، ما أدى إلى ظهور ازدحامات في عدد من المناطق الحيوية رغم الجهود المستمرة التي تبذلها شرطة المرور لضبط السير والحد من الاختناقات.

وأوضح رئيس فرع مرور درعا محمد الصبيحي في تصريح لـ سانا اليوم الخميس أن المحافظة تعاني من نقص كبير في الإشارات الضوئية والشواخص المرورية، نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية خلال سنوات الثورة السورية، إلى جانب محدودية الإمكانيات المتاحة حالياً.

وأشار إلى أن هذا الواقع يفرض عبئاً إضافياً على عناصر شعبة المرور الذين يضطرون لتنظيم السير يدوياً، وخاصة في التقاطعات الرئيسية والمناطق ذات الكثافة المرورية العالية، لافتاً إلى استمرار انتشار العناصر في نقاط حيوية مثل دوار البريد، دوار 18 آذار، دوار المالية، دوار البانوراما، ومنطقة الجامعات، بهدف الحد من الحوادث وتنظيم الحركة قدر الإمكان.

بدوره بيّن رئيس قسم العمليات في فرع المرور مدين موسى المستريحي، أن حركة السير في درعا تُعد جيدة بشكل عام، إلا أن بعض المناطق تشهد ازدحامات مرورية بسبب غياب الإشارات الضوئية والشواخص.

وأضاف أن فرع المرور عمل على تكثيف الدوريات ونشر العناصر في المواقع الأكثر ازدحاماً لتفادي الاختناقات، مؤكداً أن الحل الجذري لتخفيف الضغط عن العناصر وتحسين الواقع المروري، يتمثل في إعادة تأهيل وتفعيل الإشارات المرورية في مختلف أنحاء المحافظة.

وتعرضت البنية التحتية في محافظة درعا خلال السنوات الماضية لأضرار كبيرة طالت شبكات الطرق والتجهيزات المرورية بما فيها الإشارات الضوئية والشواخص الدلالية الأمر الذي انعكس سلباً على تنظيم السير.

ومع استمرار محدودية الموارد تعتمد الجهات المعنية حالياً، على الجهود البشرية كحل مؤقت، بانتظار إعادة تأهيل البنية المرورية وتحسين الخدمات المرتبطة بها.