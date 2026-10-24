معهد اللغات: 8 تشرين الثاني امتحان اللغة الأجنبية للقيد في درجة الماجستير

دمشق-سانا
أعلن المعهد العالي للغات في جامعة دمشق، موعد إجراء امتحان اللغة الأجنبية للقيد في درجة الماجستير، وذلك يوم الأحد الموافق /8/11/2026/، عند الساعة العاشرة صباحاً.
وأوضح المعهد في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم السبت، أن التسجيل على الامتحان يبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء القادم الموافق لـ /27/10/2026/ ولغاية يوم الإثنين الموافق لـ /2/11/2026/.
وأشار إلى أن التسجيل ممتد من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، على أن يقتصر التسجيل يوم الإثنين على الفترة بين التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً وذلك في مقر المعهد بدمشق.
الأوراق المطلوبة للتسجيل
وأشار المعهد إلى أن الأوراق المطلوبة للتسجيل تتضمن:
. طلب خطي من النافذة الواحدة بالمعهد (المكتب B18) يلصق عليه طابع مالي وبحث علمي.
· وصل رسم التسجيل لامتحان اللغة للقيد بدرجة الماجستير بقيمة (400) ليرة سورية جديدة من النافذة الواحدة بالمعهد، يسدده الطالب في أي فرع من فروع المصرف العقاري.
· صورة عن الهوية الشخصية أو إخراج قيد مدني عليه صورة شخصية.
· صورتان شخصيتان حديثتان عدد (2).
· صورة مصدقة عن وثيقة التخرج أو صورة مصدقة عن إشعار التخرج بمعدل جيد على الأقل.
ويعدّ امتحان اللغة الأجنبية للقيد في درجة الماجستير، شرط أساسي للقبول في برامج الماجستير والدكتوراه بالجامعات السورية، ويُعقد من خلال المعهد العالي للغات في الجامعات الحكومية مثل جامعتي دمشق وحمص بمعدل أربع مرات سنوياً.
وكان المعهد العالي للغات في جامعة دمشق، أجرى في الخامس من نيسان الماضي، امتحان لغة أجنبية جديد للقيد في درجة الماجستير للموفدين حصراً.