معهد اللغات: 8 تشرين الثاني امتحان اللغة الأجنبية للقيد في درجة الماجستير

‏دمشق-سانا

‏أعلن المعهد العالي للغات في جامعة دمشق، موعد إجراء امتحان اللغة الأجنبية للقيد في درجة ‏الماجستير، وذلك يوم الأحد الموافق /8/11/2026/، عند الساعة العاشرة صباحاً.‏

‏وأوضح المعهد في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم السبت، أن التسجيل على الامتحان يبدأ ‏اعتباراً من يوم الثلاثاء القادم الموافق لـ /27/10/2026/ ولغاية يوم الإثنين الموافق لـ ‌‏/2/11/2026/.‏

وأشار إلى أن التسجيل ممتد من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، على أن يقتصر ‏التسجيل يوم الإثنين على الفترة بين التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً وذلك في مقر ‏المعهد بدمشق.‏

‏الأوراق المطلوبة للتسجيل

‏وأشار المعهد إلى أن الأوراق المطلوبة للتسجيل تتضمن:‏

‏ . طلب خطي من النافذة الواحدة بالمعهد (المكتب ‏B18‌‏) يلصق عليه طابع مالي وبحث علمي.‏

‏· ‏وصل رسم التسجيل لامتحان اللغة للقيد بدرجة الماجستير بقيمة (400) ليرة سورية ‏جديدة من النافذة الواحدة بالمعهد، يسدده الطالب في أي فرع من فروع المصرف العقاري.‏

‏· ‏صورة عن الهوية الشخصية أو إخراج قيد مدني عليه صورة شخصية.‏

‏· ‏صورتان شخصيتان حديثتان عدد (2).‏

‏· ‏صورة مصدقة عن وثيقة التخرج أو صورة مصدقة عن إشعار التخرج بمعدل جيد على ‏الأقل.‏

‏ويعدّ امتحان اللغة الأجنبية للقيد في درجة الماجستير، شرط أساسي للقبول في برامج ‏الماجستير والدكتوراه بالجامعات السورية، ويُعقد من خلال المعهد العالي للغات في الجامعات ‏الحكومية مثل جامعتي دمشق وحمص بمعدل أربع مرات سنوياً.‏

‏وكان المعهد العالي للغات في جامعة دمشق، أجرى في الخامس من نيسان الماضي، امتحان لغة ‏أجنبية جديد للقيد في درجة الماجستير للموفدين حصراً.‏