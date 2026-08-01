الحلبي: معادلة الشهادة الثانوية غير السورية شرط أساسي للتقدم إلى ‌‏المفاضلات الجامعية‏

‏دمشق-سانا‏

دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، الطلاب من حملة ‏الشهادات الثانوية غير السورية إلى الإسراع باستكمال إجراءات معادلة ‏شهاداتهم، من أجل تمكنهم من التقدم إلى المفاضلات الجامعية للعام الدراسي ‌‏2026-2027، والتسجيل في الجامعات السورية الحكومية والخاصة.‏

وأكد الوزير الحلبي عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك اليوم السبت، أن ‏معادلة الشهادة الثانوية تُعد شرطاً أساسياً لاستكمال إجراءات التقدم إلى ‏المفاضلات الجامعية، موضحاً أنه لا يمكن لأي طالب يحمل شهادة ثانوية ‏غير سورية ولم يستكمل معادلتها التقدم إلى المفاضلة.‏

ولفت الوزير الحلبي إلى أن الإسراع في إنجاز المعادلة سيضمن للطلبة ‏استكمال ملفاتهم وتقديم طلباتهم ضمن المواعيد المحددة، ودون أي عوائق ‏إدارية أو قانونية.‏

وأوضح الحلبي أنه على الطلاب الراغبين في التسجيل بالمفاضلة الجامعية، المباشرة فوراً باستكمال إجراءات معادلة شهاداتهم الثانوية لدى دوائر ‏الامتحانات في مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات السورية.‏

وأشار إلى أنه يمكن للطلاب الاطلاع على آلية معادلة الشهادات والإجراءات ‏المطلوبة، عبر مراجعة وزارة التربية والتعليم ومديريات التربية في ‏المحافظات، أو الاطلاع على التعليمات المنشورة عبر الموقع الرسمي ‏للوزارة، بما يضمن إنجاز معاملاتهم بالشكل الصحيح وفي الوقت المناسب.‏

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت في وقت سابق اليوم إتاحة تقديم طلبات ‏معادلة ‏الشهادات الثانوية غير السورية في دوائر الامتحانات ‏بجميع ‏المحافظات، اعتباراً من يوم غد الأحد الثاني من ‏آب، وذلك وفق الضوابط ‏والإجراءات المعتمدة‎.‎