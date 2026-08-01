الحلبي: معادلة الشهادة الثانوية غير السورية شرط أساسي للتقدم إلى ‌‏المفاضلات الجامعية‏

دمشق-سانا
دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، الطلاب من حملة الشهادات الثانوية غير السورية إلى الإسراع باستكمال إجراءات معادلة شهاداتهم، من أجل تمكنهم من التقدم إلى المفاضلات الجامعية للعام الدراسي 2026-2027، والتسجيل في الجامعات السورية الحكومية والخاصة.
وأكد الوزير الحلبي عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك اليوم السبت، أن معادلة الشهادة الثانوية تُعد شرطاً أساسياً لاستكمال إجراءات التقدم إلى المفاضلات الجامعية، موضحاً أنه لا يمكن لأي طالب يحمل شهادة ثانوية غير سورية ولم يستكمل معادلتها التقدم إلى المفاضلة.
ولفت الوزير الحلبي إلى أن الإسراع في إنجاز المعادلة سيضمن للطلبة استكمال ملفاتهم وتقديم طلباتهم ضمن المواعيد المحددة، ودون أي عوائق إدارية أو قانونية.
وأوضح الحلبي أنه على الطلاب الراغبين في التسجيل بالمفاضلة الجامعية، المباشرة فوراً باستكمال إجراءات معادلة شهاداتهم الثانوية لدى دوائر الامتحانات في مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات السورية.
وأشار إلى أنه يمكن للطلاب الاطلاع على آلية معادلة الشهادات والإجراءات المطلوبة، عبر مراجعة وزارة التربية والتعليم ومديريات التربية في المحافظات، أو الاطلاع على التعليمات المنشورة عبر الموقع الرسمي للوزارة، بما يضمن إنجاز معاملاتهم بالشكل الصحيح وفي الوقت المناسب.
وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت في وقت سابق اليوم إتاحة تقديم طلبات معادلة الشهادات الثانوية غير السورية في دوائر الامتحانات بجميع المحافظات، اعتباراً من يوم غد الأحد الثاني من آب، وذلك وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة.