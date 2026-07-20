سوريا ولبنان تبحثان إعداد مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي

دمشق-سانا

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي مع سفير لبنان لدى سوريا هنري قسطون اليوم الإثنين، سبل تعزيز التعاون الأكاديمي بين البلدين، وإعداد مذكرة تفاهم تنظم مجالات التعاون المشترك في قطاع التعليم العالي.

وناقش الجانبان، خلال لقائهما في مبنى الوزارة بدمشق، إعداد مذكرة تفاهم لمعالجة ملف الطلاب السوريين الخريجين من الجامعات اللبنانية، باعتباره من الملفات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى توءمة الجامعات السورية واللبنانية، والاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز التعاون الأكاديمي.

وأكد الوزير الحلبي أن اللقاء يشكل بداية لرسم خارطة طريق مشتركة في قطاع التعليم العالي، مشيراً إلى تشكيل لجنة للتعاون المشترك خلال لقائه وزيرة التربية والتعليم العالي اللبنانية ريمة كرامي، على هامش المنتدى العالمي للتعليم 2026 الذي عقد في لندن في أيار الماضي.

وأوضح أن الوزارة ستعد مسودة لمذكرة التفاهم وتحيلها إلى الجانب اللبناني، تمهيداً للاتفاق على مجالات التعاون، والتي تشمل ملفات الطلاب الدارسين في لبنان، والاعتمادية وضمان الجودة، وتعادل الشهادات، وتبادل الخبرات، والبحث العلمي، والاعتراف المتبادل بالجامعات.

من جانبه، أكد السفير قسطون أهمية تعزيز التعاون الأكاديمي بين البلدين، مشيراً إلى ما يجمع سوريا ولبنان من روابط تاريخية واجتماعية، وإلى أهمية توسيع الشراكة بين الجامعات السورية واللبنانية والاستفادة من الفرص المتاحة لخدمة المصالح المشتركة.

شارك في اللقاء معاونو وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الطلاب عبد الحميد الخالد، وللشؤون العلمية والبحث العلمي غيث ورقوزق، ولشؤون التعليم الخاص محمد السويد، ومديرا العلاقات الثقافية والتعاون الدولي في الوزارة، نمير عيسى وحنان أبو حطب، ومن إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين الدكتور محمد رشيد.



وكان مجلس التعليم العالي أقر في 21 حزيران الماضي الإجراءات الناظمة للتعامل مع شهادات خريجي الجامعات اللبنانية الممنوحة وفق نظام LMD، في إطار تنظيم ملفات الشهادات الخارجية وضمان حفظ الحقوق العلمية والمهنية للخريجين.