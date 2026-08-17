سوريا وألمانيا تبحثان تطوير التعاون في التعليم المهني ومواءمته مع سوق العمل

دمشق-سانا
بحث وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو مع القائم بأعمال السفارة الألمانية في دمشق ماركوس هيكن، سبل تعزيز التعاون التربوي والتعليمي، ولا سيما في مجال التعليم المهني.
وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي عقد اليوم الإثنين في مبنى الوزارة بدمشق، أهمية تطوير مجالات التعاون وتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم التعليم المهني والارتقاء بمخرجاته، وبما ينسجم مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات المرحلة المقبلة.
وفي ختام اللقاء، تمنى الوزير للقائم بأعمال السفارة الألمانية التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.
وكان وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو بحث مع القائم بأعمال السفارة السورية في برلين، محمد براء شكري، في الـ 23 من أيار الماضي سبل تلبية الاحتياجات التعليمية لأبناء الجالية السورية، وتعزيز التعاون في مجال التعليم المهني.