سوريا وألمانيا تبحثان تطوير التعاون في التعليم المهني ومواءمته مع سوق العمل

دمشق-سانا‏

بحث وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو مع القائم بأعمال السفارة الألمانية في دمشق ماركوس هيكن، سبل ‏تعزيز التعاون التربوي والتعليمي، ولا سيما في مجال التعليم المهني.‏

وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي عقد اليوم الإثنين في مبنى الوزارة بدمشق، أهمية تطوير مجالات التعاون وتبادل الخبرات، بما ‏يسهم في دعم التعليم المهني والارتقاء بمخرجاته، وبما ينسجم مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات المرحلة المقبلة.‏

وفي ختام اللقاء، تمنى الوزير للقائم بأعمال السفارة الألمانية التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.‏

وكان وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو بحث مع القائم ‏بأعمال السفارة السورية في برلين، محمد براء شكري، في ‏الـ 23 من أيار الماضي سبل تلبية ‏الاحتياجات التعليمية لأبناء الجالية السورية، وتعزيز التعاون في مجال ‏التعليم المهني.‏