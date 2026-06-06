نائب محافظ الحسكة: انطلاق امتحانات الثانوية بعد سنوات الانقطاع يعزّز دمج المنظومة التعليمية

الحسكة-سانا



أكد نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي أن انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية العامة في محافظة الحسكة بمشاركة أكثر من 13 ألف طالب وطالبة في عدد من مناطق المحافظة بعد سنوات طويلة من الانقطاع، يمثل خطوة إستراتيجية داعمة لعملية دمج المنظومة التعليمية والكوادر التدريسية.



ونقلت مديرية إعلام الحسكة عبر قناتها على تلغرام عن الهلالي قوله اليوم السبت: إن نجاح سير الامتحانات يؤكد نجاح جهود توحيد الصف التربوي وكفاءة الكوادر التعليمية والإدارية، ويثبت أن العمل وفق معايير وطنية موحدة هو الضامن لمستقبل الطلاب، لافتاً إلى أن تأمين المراكز الامتحانية في الشدادي ورأس العين والمالكية، يترجم الالتزام بتكافؤ الفرص وتوفير حق التعليم والتقييم العادل لجميع الطلاب، مع تخفيف أعباء التنقل عنهم وعن عائلاتهم.



ورأى أن هذا الإنجاز يشكل دافعاً لتسريع صيانة المدارس واستكمال تدقيق بيانات دمج المعلمين وفق المؤهلات العلمية، بما يضمن استقرار العملية التعليمية واستدامتها، متوجهاً بالشكر إلى الكوادر التدريسية والإدارية والجهات المعنية التي ساهمت في إنجاح هذا اليوم، ومتمنياً التوفيق والنجاح لجميع الطلبة.



وبدأت صباح اليوم السبت، امتحانات الشهادة الثانوية ‏العامة بفرعيها العلمي والأدبي، والثانوية الشرعية، ‏والثانوية المهنية بفروعها الصناعية والتجارية والنسوية، ‏لدورة عام 2026، في 1570 مركزاً امتحانياً، موزعة ‏على مختلف المحافظات السورية‎.‎



وتشهد مدينة الشدادي ‏بريف الحسكة هذا العام إجراء امتحانات التعليم الأساسي التي بدأت الخميس الماضي داخلها لأول ‏مرة منذ 13 عاماً.‏