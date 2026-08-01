معاون وزير التربية: معادلة الشهادات الثانوية مستمرة ‏طوال العام وإجراءات لتسهيل العملية

دمشق-سانا
أكد معاون وزير التربية والتعليم السوري للشؤون التربوية يوسف عنان، أن الوزارة ستستمر في استقبال طلبات معادلة الشهادات الثانوية غير السورية على مدار العام، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ إجراءات جديدة لتسهيل عملية معادلة الشهادات، من أبرزها إلغاء الامتحانات المتممة لبعض المواد، والسماح بالتسجيل الشرطي للطلاب الذين لم يستكملوا تصديق وثائقهم، بما يضمن عدم خسارتهم العام الدراسي.
وأوضح عنان في مقابلة مع قناة الإخبارية السورية اليوم الأحد، أن معادلة الشهادات تتطلب تصديق الشهادة من الجهة المانحة، سواء كانت مديرية التربية أو وزارة التربية في الدولة التي أصدرتها، ثم تصديقها من وزارة خارجية تلك الدولة، يلي ذلك تصديقها من وزارة الخارجية والمغتربين السورية، قبل تقديمها إلى وزارة التربية والتعليم أما الشهادات الصادرة عن دول غير عربية، فيجب ترجمتها إلى اللغة العربية لدى مترجم محلف، وتصديقها أصولاً قبل استكمال إجراءات
المعادلة.
وأشار عنان إلى أن الوزارة استأنفت استقبال طلبات المعادلة بعد انتهاء فترة الامتحانات، مبيناً أن هذه الخدمة ستستمر طوال العام، بما في ذلك خلال فترة المفاضلة الجامعية.
وبيّن عنان أن الوزارة ألغت الامتحانات المتممة في مادتي اللغة العربية والاجتماعيات للحاصلين على شهادات أجنبية، كما أتاحت التسجيل الشرطي للطلاب الذين تعذر عليهم استكمال تصديق وثائقهم، بما يسمح لهم بمتابعة الدراسة والتقدم إلى الامتحانات، على أن تُستكمل إجراءات التصديق لاحقاً، من دون منحهم الوثائق النهائية قبل التحقق من صحة الأوراق.
وكشف عنان أن عدد الطلاب الذين تمت معادلة شهاداتهم خلال العام الحالي بلغ نحو 37 ألفاً و891 طالباً، معظمهم من الحاصلين على شهاداتهم من المملكة العربية السعودية، تليها تركيا ولبنان والأردن.
ولفت إلى أن أبرز التحديات تتمثل في صعوبة تصديق الوثائق في بعض الدول، ولا سيما تركيا ولبنان ومصر، موضحاً أن الوزارة تنسق مع وزارة الخارجية والمغتربين للتحقق من صحة الشهادات عبر مخاطبة الجهات الرسمية في الدول المانحة، مشيراً إلى إعفاء الوثائق الدراسية الخاصة بالطلاب السوريين من الرسوم القنصلية.
وأوضح عنان أن الوثائق المطلوبة تشمل الشهادة الأصلية، وكشف العلامات أو كشف المواد لتحديد المسار الدراسي، إضافة إلى الهوية الشخصية أو إخراج قيد مدني، لافتاً إلى أن استقبال طلبات المعادلة أصبح متاحاً في دوائر الامتحانات بمديريات التربية في جميع المحافظات، بعد أن كان يقتصر على مبنى الوزارة.
وأكد عنان وجود قاعدة بيانات مشتركة بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، بما يتيح استكمال إجراءات التسجيل الجامعي بعد معادلة الشهادة، داعياً الطلاب إلى الحرص على تصديق وثائقهم وترجمة الشهادات الأجنبية ترجمة قانونية دقيقة، وعدم الانسياق وراء الشائعات المتعلقة بالتسجيل الشرطي، ومشيراً إلى أنه يمكن لأي شخص أن ينوب عن الطالب في تقديم طلب المعادلة متى استكملت الوثائق المطلوبة.
وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت أمس السبت إتاحة تقديم طلبات معادلة الشهادات الثانوية غير السورية في دوائر الامتحانات بجميع المحافظات اعتباراً من اليوم الثاني من آب، وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة
وذلك في إطار جهود الوزارة لتوحيد آلية استقبال طلبات المعادلة وتسهيل استكمال الطلاب السوريين العائدين من الخارج والحاصلين على شهادات أجنبية مسيرتهم التعليمية، بما يضمن التحاقهم بالمؤسسات التعليمية داخل سوريا وفق الأنظمة والتعليمات النافذة.