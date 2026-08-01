معاون وزير التربية: معادلة الشهادات الثانوية مستمرة ‏طوال العام وإجراءات لتسهيل العملية

‏دمشق-سانا

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أكد معاون وزير التربية والتعليم السوري للشؤون ‏التربوية يوسف عنان، أن الوزارة ستستمر في استقبال ‏طلبات معادلة الشهادات الثانوية غير السورية على مدار ‏العام، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ إجراءات جديدة لتسهيل ‏عملية معادلة الشهادات، من أبرزها إلغاء الامتحانات ‏المتممة لبعض المواد، والسماح بالتسجيل الشرطي ‏للطلاب الذين لم يستكملوا تصديق وثائقهم، بما يضمن ‏عدم خسارتهم العام الدراسي‎.‎

وأوضح عنان في مقابلة مع قناة الإخبارية السورية اليوم ‏الأحد، أن معادلة الشهادات تتطلب تصديق الشهادة من ‏الجهة المانحة، سواء كانت مديرية التربية أو وزارة ‏التربية في الدولة التي أصدرتها، ثم تصديقها من وزارة ‏خارجية تلك الدولة، يلي ذلك تصديقها من وزارة ‏الخارجية والمغتربين السورية، قبل تقديمها إلى وزارة ‏التربية والتعليم أما الشهادات الصادرة عن دول غير ‏عربية، فيجب ترجمتها إلى اللغة العربية لدى مترجم ‏محلف، وتصديقها أصولاً قبل استكمال إجراءات ‏

المعادلة‎.‎

وأشار عنان إلى أن الوزارة استأنفت استقبال طلبات ‏المعادلة بعد انتهاء فترة الامتحانات، مبيناً أن هذه الخدمة ‏ستستمر طوال العام، بما في ذلك خلال فترة المفاضلة ‏الجامعية‎.‎

وبيّن عنان أن الوزارة ألغت الامتحانات المتممة في ‏مادتي اللغة العربية والاجتماعيات للحاصلين على ‏شهادات أجنبية، كما أتاحت التسجيل الشرطي للطلاب ‏الذين تعذر عليهم استكمال تصديق وثائقهم، بما يسمح لهم ‏بمتابعة الدراسة والتقدم إلى الامتحانات، على أن تُستكمل ‏إجراءات التصديق لاحقاً، من دون منحهم الوثائق النهائية ‏قبل التحقق من صحة الأوراق‎.‎

وكشف عنان أن عدد الطلاب الذين تمت معادلة شهاداتهم ‏خلال العام الحالي بلغ نحو 37 ألفاً و891 طالباً، معظمهم ‏من الحاصلين على شهاداتهم من المملكة العربية ‏السعودية، تليها تركيا ولبنان والأردن‎.‎

ولفت إلى أن أبرز التحديات تتمثل في صعوبة تصديق ‏الوثائق في بعض الدول، ولا سيما تركيا ولبنان ومصر، ‏موضحاً أن الوزارة تنسق مع وزارة الخارجية ‏والمغتربين للتحقق من صحة الشهادات عبر مخاطبة ‏الجهات الرسمية في الدول المانحة، مشيراً إلى إعفاء ‏الوثائق الدراسية الخاصة بالطلاب السوريين من الرسوم ‏القنصلية‎.‎

وأوضح عنان أن الوثائق المطلوبة تشمل الشهادة ‏الأصلية، وكشف العلامات أو كشف المواد لتحديد المسار ‏الدراسي، إضافة إلى الهوية الشخصية أو إخراج قيد ‏مدني، لافتاً إلى أن استقبال طلبات المعادلة أصبح متاحاً ‏في دوائر الامتحانات بمديريات التربية في جميع ‏المحافظات، بعد أن كان يقتصر على مبنى الوزارة‎.‎

وأكد عنان وجود قاعدة بيانات مشتركة بين وزارتي ‏التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، بما يتيح ‏استكمال إجراءات التسجيل الجامعي بعد معادلة الشهادة، ‏داعياً الطلاب إلى الحرص على تصديق وثائقهم وترجمة ‏الشهادات الأجنبية ترجمة قانونية دقيقة، وعدم الانسياق ‏وراء الشائعات المتعلقة بالتسجيل الشرطي، ومشيراً إلى ‏أنه يمكن لأي شخص أن ينوب عن الطالب في تقديم ‏طلب المعادلة متى استكملت الوثائق المطلوبة‎.‎

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت أمس السبت إتاحة ‏تقديم طلبات معادلة الشهادات الثانوية غير السورية في ‏دوائر الامتحانات بجميع المحافظات اعتباراً من اليوم ‏الثاني من آب، وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة ‏

وذلك في إطار جهود الوزارة لتوحيد آلية استقبال طلبات ‏المعادلة وتسهيل استكمال الطلاب السوريين العائدين من ‏الخارج والحاصلين على شهادات أجنبية مسيرتهم ‏التعليمية، بما يضمن التحاقهم بالمؤسسات التعليمية ‏داخل سوريا وفق الأنظمة والتعليمات النافذة‎.‎