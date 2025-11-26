وزارة التربية تتفقد سير العملية التعليمية في مدارس بلدة معلولا بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

تفقد معاون وزير التربية والتعليم للشؤون التربوية يوسف عنان ومدير التعليم في الوزارة محمد سائد قدور اليوم، عدداً من المدارس في بلدة معلولا بريف دمشق، بهدف متابعة سير العملية التعليمية والعمل على تلبية احتياجاتها.

وخلال الجولة اطلع عنان على واقع عدد من مدارس التعليم الأساسي في الحلقتين الأولى والثانية والتعليم الثانوي، والتقى عدداً من المدرسين والإداريين، بهدف الارتقاء بالتعليم في سوريا.

وأشار عنان خلال الجولة في تصريح لـ سانا إلى التحديات التي يواجهها القطاع التربوي، وسبل تحسين جودة التعليم وتوفير بيئة مناسبة للطلاب.

من جانبه، تحدث قدور عن آلية تحسين المدارس وتوفير كوادر متخصصة بهدف دعم الطلاب والارتقاء بالواقع التعليمي، بما يضمن استمرارية العملية التعليمية في ظروف مستقرة.

يذكر أن وزارة التربية السورية تولي اهتماماً كبيراً لتعزيز العملية التعليمية وتحسين بيئة المدارس في ريف دمشق من خلال تحسين البنية التحتية للمدارس، وتوفير كوادر مدربة ومؤهلة من خلال التدريب بهدف توفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة.