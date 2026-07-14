مباحثات سورية مغربية لتعزيز التعاون الأكاديمي ‏وبرامج المنح الدراسية‎

دمشق-سانا
بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي، مع القائم بأعمال سفارة المملكة المغربية في سوريا عبد الله باباه، اليوم الثلاثاء، آفاق تطوير التعاون الأكاديمي بين البلدين، وتوسيع برامج المنح الدراسية.
وأكد الجانبان خلال اللقاء في مبنى الوزارة بدمشق، على عمق العلاقات السورية المغربية، وأهمية البناء عليها في المرحلة المقبلة، كما ناقش الجانبان مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي بين وزارتي التعليم العالي في البلدين، والاتفاق على متابعة التنسيق بين الجانبين لضمان إنجازها واعتمادها قريباً.
100 منحة دراسية
وبيّن الوزير الحلبي أن آخر اتفاقية تعليمية بين الجانبين تعود إلى عام 2004، وتتضمن 20 منحة دراسية، فيما يجري العمل حالياً على رفع العدد إلى 100 منحة موزعة بالتساوي بين الجانبين، إلى جانب توسيع الاتفاقية لتشمل مسارات رئيسية، منها تبادل الخبرات، والمسارات القصيرة للأساتذة، وتطوير المناهج، والجودة والاعتمادية، وضبط جودة التعليم، وذلك بما ينعكس إيجاباً على الجامعات والطلبة في البلدين.
وأكد الوزير الحلبي أن العلاقات السورية المغربية تتجه نحو تحقيق التكامل، لتكون نموذج تعاون عربي مميز، مستندة إلى التفاهمات السياسية التي أرستها زيارة وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني إلى الرباط مؤخراً.
مذكرة تعاون
من جانبه، أشار القائم بالأعمال المغربي، إلى أن الفترة الماضية شهدت تقدماً ملحوظاً في العلاقات الثنائية، مشيراً إلى وصول مسودة مذكرة تعاون من وزارة التعليم العالي المغربية، سيتم تحويلها إلى وزارة الخارجية والمغتربين السورية لدراستها، وإجراء التعديلات اللازمة قبل اعتمادها.
وأوضح باباه أن مسودة المذكرة تتضمن خطوطاً رئيسية للتعاون، من بينها البحث العلمي التطبيقي، والتعليم التقني، والتكنولوجيا المتقدمة، والتدريب المهني، وتبادل الخبرات، وبرامج المنح والتبادل الطلابي، لافتاً إلى توجه المغرب لفتح جامعاته أمام الأشقاء العرب وخاصة السوريين.
وشدد باباه على أهمية التعاون وتعزيز التواصل بين الجامعات السورية والمغربية عبر الزيارات المتبادلة، وبناء قدرات الطلبة السوريين في الاختصاصات النوعية المتوافرة في المغرب.
شارك في اللقاء معاونو وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الطلاب عبد الحميد الخالد، وللشؤون العلمية والبحث العلمي غيث ورقوزق، ولشؤون التعليم الخاص محمد السويد، ومديرا العلاقات الثقافية، والتعاون الدولي في الوزارة، نمير عيسى وحنان أبو حطب، ورئيسة قسم دول المغرب العربي في إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين منى الحسن.