مباحثات سورية مغربية لتعزيز التعاون الأكاديمي ‏وبرامج المنح الدراسية‎

‎دمشق-سانا‏

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان ‏الحلبي، مع القائم بأعمال سفارة المملكة المغربية في ‌‏سوريا عبد الله باباه، اليوم الثلاثاء، آفاق تطوير التعاون ‏الأكاديمي بين البلدين، وتوسيع برامج المنح الدراسية.

وأكد الجانبان خلال اللقاء في مبنى الوزارة بدمشق‎، ‏على عمق العلاقات السورية المغربية، وأهمية البناء عليها ‏في المرحلة المقبلة، كما ناقش الجانبان مشروع مذكرة ‏تفاهم للتعاون الأكاديمي بين وزارتي التعليم العالي في ‏البلدين، والاتفاق على متابعة التنسيق بين الجانبين ‏لضمان إنجازها واعتمادها قريباً.

100 منحة دراسية

وبيّن الوزير الحلبي أن آخر اتفاقية تعليمية بين الجانبين ‏تعود إلى عام 2004، وتتضمن 20 منحة دراسية، فيما ‏يجري العمل حالياً على رفع العدد إلى 100 منحة ‏موزعة بالتساوي بين الجانبين، إلى جانب توسيع الاتفاقية ‏لتشمل مسارات رئيسية، منها تبادل الخبرات، والمسارات ‏القصيرة للأساتذة، وتطوير المناهج، والجودة ‏والاعتمادية، وضبط جودة التعليم، وذلك بما ينعكس ‏إيجاباً على الجامعات والطلبة في البلدين.

وأكد الوزير الحلبي أن العلاقات السورية المغربية تتجه ‏نحو تحقيق التكامل، لتكون نموذج تعاون عربي مميز، ‏مستندة إلى التفاهمات السياسية التي أرستها زيارة وزير ‏الخارجية أسعد حسن الشيباني إلى الرباط مؤخراً.‏

مذكرة تعاون

من جانبه، أشار القائم بالأعمال المغربي، إلى أن الفترة ‏الماضية شهدت تقدماً ملحوظاً في العلاقات الثنائية، ‏مشيراً إلى وصول مسودة مذكرة تعاون من وزارة التعليم ‏العالي المغربية، سيتم تحويلها إلى وزارة الخارجية ‏والمغتربين السورية لدراستها، وإجراء التعديلات اللازمة ‏قبل اعتمادها.

وأوضح باباه أن مسودة المذكرة تتضمن خطوطاً رئيسية ‏للتعاون، من بينها البحث العلمي التطبيقي، والتعليم ‏التقني، والتكنولوجيا المتقدمة، والتدريب المهني، وتبادل ‏الخبرات، وبرامج المنح والتبادل الطلابي، لافتاً إلى ‏توجه المغرب لفتح جامعاته أمام الأشقاء العرب وخاصة ‏السوريين.

وشدد باباه على أهمية التعاون وتعزيز التواصل بين ‏الجامعات السورية والمغربية عبر الزيارات المتبادلة، ‏وبناء قدرات الطلبة السوريين في الاختصاصات ‏النوعية المتوافرة في المغرب.

شارك في اللقاء معاونو وزير التعليم العالي والبحث ‏العلمي لشؤون الطلاب عبد الحميد الخالد، وللشؤون ‏العلمية والبحث العلمي غيث ورقوزق، ولشؤون التعليم ‏الخاص محمد السويد، ومديرا العلاقات الثقافية، والتعاون ‏الدولي في الوزارة، نمير عيسى وحنان أبو حطب، ‏ورئيسة قسم دول المغرب العربي في إدارة الشؤون ‏العربية في وزارة الخارجية والمغتربين منى الحسن‎.‎