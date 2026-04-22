الرئيس الشرع يصل إلى أبو ظبي في زيارة رسمية

أبو ظبي-سانا

وصل الرئيس أحمد الشرع والوفد المرافق له إلى مدينة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، لبحث التطورات في المنطقة، وسبل تعزيز التعاون الثنائي، وكان في استقباله وزير الخارجية عبد الله بن زايد آل نهيان.

وكان الرئيس الشرع بدأ أمس جولة خليجية بزيارة السعودية، والتقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود، وبحث معه توسيع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، كما ناقشا تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وانعكاساتها على أمن المنطقة.

وفي وقت سابق اليوم، التقى الرئيس الشرع في الدوحة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأكد الجانبان أهمية العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات.

IMG 3971 scaled الرئيس الشرع يصل إلى أبو ظبي في زيارة رسمية
