الشيباني يلتقي في عمان رئيس الوزراء الأردني على هامش أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى

عمان-سانا

التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني والوفد الوزاري للجمهورية العربية السورية، مع رئيس مجلس الوزراء الأردني جعفر حسان، في عمان.

ويأتي اللقاء على هامش أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين الجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية، على المستوى الوزاري.

وكانت انطلقت في العاصمة الأردنية اليوم الأحد، أعمال الاجتماع الوزاري لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني، بمشاركة وفدين رسميين من البلدين، حيث يترأس الوفد السوري الوزير الشيباني، فيما يترأس الوفد الأردني نائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.