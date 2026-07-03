خريجو أول دفعة من برنامج النمذجة والتحليل الاقتصادي يناقشون مشاريعهم بكلية الاقتصاد بدمشق

‏دمشق-سانا

‏ركزت المشاريع الطلابية لخريجي الدفعة الأولى من برنامج النمذجة والتحليل الاقتصادي المدعوم من هيئة التميز والإبداع، والتي نوقشت اليوم الخميس في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، على العديد من الرؤى التطبيقية القابلة للتوظيف في مجالات التنمية الاقتصادية المختلفة، والتي تسهم في صناعة القرار.

وجاءت مناقشة هذه المشاريع ضمن فعالية أقيمت في الكلية، بمشاركة رئيس هيئة التميز والإبداع شادي العظمه، ورئيس هيئة التخطيط والإحصاء أنس سليم، حيث تعكس هذه الخطوة اهتماماً أكاديمياً متصاعداً بالعلوم الكمية وتوظيفها في رسم السياسات.

‏وأوضحت هيئة التميز والإبداع عبر صفحتها على الفيسبوك، أن المشاريع المقدمة تنوعت بين تحليل مؤشرات الاقتصاد الكلي، ودراسة سياسات التنمية، وبناء سيناريوهات مستقبلية للاقتصاد السوري باستخدام أدوات القياس الاقتصادي الحديثة، ما أظهر قدرات بحثية متقدّمة تجاوزت حدود المتطلبات الجامعية إلى رؤى تطبيقية قابلة للتوظيف.

‏وأشارت الهيئة إلى أن هذه المشاريع لا تُعدّ مجرد متطلبات للتخرج، بل تمثل رؤى علمية تحمل بصمة شباب واعد يؤمن بقدرته على الإسهام في نهضة وطنه، مؤكدةً أن هذه النماذج ستكون نواة لدراسات أعمق، وخطوة أولى في مسيرةٍ تنموية طموحة، يظل فيها العلم العنوان الأبرز، ويشكّل الشباب السوري ركيزتها الأقوى.

برنامج النمذجة والتحليل الاقتصادي هو برنامج أكاديمي وتدريبي متخصص في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، تدعمه هيئة التميز والإبداع، ويهدف إلى ربط المعرفة النظرية بالواقع الاقتصادي، من خلال إعداد كوادر قادرة على بناء نماذج رياضية وقياسية تسهم في دعم صناعة القرار وتعزيز مسارات التنمية.‏

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