ثلاث شقيقات يتألقن في رياضة الكاراتيه ويحققن نتائج متميزة بفضل المهارة ‏والعزيمة

دمشق-سانا‏

حين تمتزج روابط الأخوة بصلابة العزيمة، تنشأ حكايات التميز والتفوق في قلب ‏عائلة واحدة، ماسة ومرح ومياس عثمان ثلاث شقيقات استطعن تقديم نموذج لافت ‏في المهارة والتميز خلال مسيرتهن في رياضة الكاراتيه.‏

‏وبدأت ماسة عثمان، البالغة من العمر 21 عاماً، مسيرتها الرياضية في لعبة ‏التايكواندو عام 2012، من خلال نادي البريقة التابع لمحافظة القنيطرة. ‏

أوضحت ماسة ‏في حديثها لـ سانا أنها سجلت أول مشاركة لها في بطولة الجمهورية ‏عام 2016، حيث أحرزت الميدالية البرونزية ضمن فئة تحت 12 عاماً، وتدرجت ‏خلال مسيرتها التدريبية تحت إشراف المدربين عصام وفريد عواد، وباسل سليم ‏وغياث حاج محمد، قبل أن تواصل تدريباتها عام 2019 بإشراف مدرب المنتخب ‏الوطني نورس الحموي.‏

وأضافت ماسة: “خلال مسيرتي باللعبة نلت 5 ميداليات برونزية في بطولتي غرب آسيا ‏والعرب عام 2025، إضافة إلى برونزية في بطولة آسيا العام الحالي”، مشيرة إلى ‏أنها تحمل في جعبتها حتى الآن 46 ميدالية متنوعة في جميع مشاركاتها.‏

من جهتها بينت مرح 17 عاماً أنها بدأت مسيرتها باللعبة عام 2017، بالنادي نفسه ‏وحققت أولى ميدالياتها في أول مشاركة ببطولة الجمهورية باللاذقية عام 2019 بنيلها ‏برونزية فئة دون 12 عاماً، وانضمت إلى صفوف المنتخب الوطني عام 2024، ‏وسجلت حضورها الخارجي الأول في بطولة آسيا 2026 بنيل الميدالية البرونزية لفئة ‏دون 18 عاماً.‏

مراكز متقدمة على المستوى ‏المحلي

بدورها، دخلت اللاعبة مياس 16 عاماً رياضة الكاراتيه عام 2016، وحققت أولى ‏مشاركاتها الرسمية عام 2021 في بطولة الجمهورية بدمشق الميدالية الذهبية لفئة ‏دون 12 عاماً، وتوجت حضورها القاري بالظفر بالميدالية البرونزية في بطولة آسيا ‌‏2026 لفئة دون 16 عاماً، إلى جانب العديد من المراكز المتقدمة على المستوى ‏المحلي.‏

وأكدت الشقيقات الثلاث أن الدعم التشجيعي المباشر من والدهن ووالدتهن كان الحافز ‏الأساسي والاستثنائي لما وصلن إليه من مستويات وإنجازات رياضية.‏

وتستعد ماسة حالياً لخوض منافسات بطولة غرب آسيا في الأردن في العاشر من ‏الشهر الجاري، تليها المشاركة في البطولة العربية بالجزائر في كانون الثاني القادم، ‏بينما تواصل أخواتها تحضيراتهن للمشاركات الخارجية المقبلة في الموسم المقبل.‏