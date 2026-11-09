ثلاث شقيقات يتألقن في رياضة الكاراتيه ويحققن نتائج متميزة بفضل المهارة ‏والعزيمة

دمشق-سانا
حين تمتزج روابط الأخوة بصلابة العزيمة، تنشأ حكايات التميز والتفوق في قلب عائلة واحدة، ماسة ومرح ومياس عثمان ثلاث شقيقات استطعن تقديم نموذج لافت في المهارة والتميز خلال مسيرتهن في رياضة الكاراتيه.
وبدأت ماسة عثمان، البالغة من العمر 21 عاماً، مسيرتها الرياضية في لعبة التايكواندو عام 2012، من خلال نادي البريقة التابع لمحافظة القنيطرة.
أوضحت ماسة في حديثها لـ سانا أنها سجلت أول مشاركة لها في بطولة الجمهورية عام 2016، حيث أحرزت الميدالية البرونزية ضمن فئة تحت 12 عاماً، وتدرجت خلال مسيرتها التدريبية تحت إشراف المدربين عصام وفريد عواد، وباسل سليم وغياث حاج محمد، قبل أن تواصل تدريباتها عام 2019 بإشراف مدرب المنتخب الوطني نورس الحموي.
وأضافت ماسة: “خلال مسيرتي باللعبة نلت 5 ميداليات برونزية في بطولتي غرب آسيا والعرب عام 2025، إضافة إلى برونزية في بطولة آسيا العام الحالي”، مشيرة إلى أنها تحمل في جعبتها حتى الآن 46 ميدالية متنوعة في جميع مشاركاتها.
من جهتها بينت مرح 17 عاماً أنها بدأت مسيرتها باللعبة عام 2017، بالنادي نفسه وحققت أولى ميدالياتها في أول مشاركة ببطولة الجمهورية باللاذقية عام 2019 بنيلها برونزية فئة دون 12 عاماً، وانضمت إلى صفوف المنتخب الوطني عام 2024، وسجلت حضورها الخارجي الأول في بطولة آسيا 2026 بنيل الميدالية البرونزية لفئة دون 18 عاماً.
مراكز متقدمة على المستوى المحلي
بدورها، دخلت اللاعبة مياس 16 عاماً رياضة الكاراتيه عام 2016، وحققت أولى مشاركاتها الرسمية عام 2021 في بطولة الجمهورية بدمشق الميدالية الذهبية لفئة دون 12 عاماً، وتوجت حضورها القاري بالظفر بالميدالية البرونزية في بطولة آسيا 2026 لفئة دون 16 عاماً، إلى جانب العديد من المراكز المتقدمة على المستوى المحلي.
وأكدت الشقيقات الثلاث أن الدعم التشجيعي المباشر من والدهن ووالدتهن كان الحافز الأساسي والاستثنائي لما وصلن إليه من مستويات وإنجازات رياضية.
وتستعد ماسة حالياً لخوض منافسات بطولة غرب آسيا في الأردن في العاشر من الشهر الجاري، تليها المشاركة في البطولة العربية بالجزائر في كانون الثاني القادم، بينما تواصل أخواتها تحضيراتهن للمشاركات الخارجية المقبلة في الموسم المقبل.