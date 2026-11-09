‏ارتفاع عدد ضحايا جراء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى ⁠74.643 قتيلاً

القدس المحتلة-سانا

ارتفع عدد ضحايا حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع ‏غزة منذ ‏السابع من تشرين الأول 2023، إلى ⁠74.643 قتيلاً و175,962 جريحاً.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية عبر حسابها على التلغرام اليوم الإثنين: إنّ ‏مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 3‏ قتلى، و15 إصابة، ‏ما يرفع إجمالي القتلى منذ وقف إطلاق النار في تشرين ‏الأول من عام 2025 إلى 1,613 والجرحى إلى 5,833.‏

‏وأضافت الوزارة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ‌‏‌‏‌‏في ظل ‌‏‌‏عجز ‏طواقم ‏الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.‏

إلى ذلك وثقت الوزارة اليوم سقوط 4 ضحايا، بينهم 3 أطفال وسيدة، جراء انهيار جرف رملي على خيام النازحين، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الضحايا جراء انهيارات المباني والانهيارات الرملية إلى 56 حالة.

وكان فلسطينيان اثنان أحدهما امرأة قتلا أمس الأحد، وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال ‏الإسرائيلي جنوب قطاع غزة.‏