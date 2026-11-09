الإثنين 9 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: ‏ارتفاع عدد ضحايا جراء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى ⁠74.643 قتيلاً
بحث
بحث
sana-logo-mobile

‏ارتفاع عدد ضحايا جراء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى ⁠74.643 قتيلاً

thumbs b c 822209eb84deea6a6786fe07aa2f6f15 ‏ارتفاع عدد ضحايا جراء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى ⁠74.643 قتيلاً
مجموعة من الشباب يسيرون في موكب تشييع جنائزي-قطاع غزة-الاناضول

القدس المحتلة-سانا

ارتفع عدد ضحايا حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع ‏غزة منذ ‏السابع من تشرين الأول 2023، إلى ⁠74.643 قتيلاً و175,962 جريحاً.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية عبر حسابها على التلغرام اليوم الإثنين: إنّ ‏مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 3‏ قتلى، و15 إصابة، ‏ما يرفع إجمالي القتلى منذ وقف إطلاق النار في تشرين ‏الأول من عام 2025 إلى 1,613 والجرحى إلى 5,833.‏

‏وأضافت الوزارة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ‌‏‌‏‌‏في ظل ‌‏‌‏عجز ‏طواقم ‏الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.‏

إلى ذلك وثقت الوزارة اليوم سقوط 4 ضحايا، بينهم 3 أطفال وسيدة، جراء انهيار جرف رملي على خيام النازحين، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الضحايا جراء انهيارات المباني والانهيارات الرملية إلى 56 حالة.

وكان فلسطينيان اثنان أحدهما امرأة قتلا أمس الأحد، وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال ‏الإسرائيلي جنوب قطاع غزة.‏

مجلس الأمن يمدد مهمة حفظ السلام في الكونغو الديمقراطية حتى نهاية 2026
قادة مجموعة السبع يجددون التزامهم بمكافحة تهريب المهاجرين وتفكيك شبكات الجريمة المنظمة
ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج في فنزويلا إلى 2595 قتيلاً
وفاة الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي في الرياض‎
البحرين تدين الهجمات الإيرانية على تركيا وأذربيجان وتؤكد تضامنها الكامل معهما
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار