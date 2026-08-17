نحو تدريس أكثر تفاعلاً.. دورة في حمص لتطوير استخدام الوسائل التعليمية في مادة العلوم

حمص-سانا

تواصل مديرية التربية والتعليم في حمص فعاليات دورتها التدريبية حول تعزيز استخدام الوسائل التعليمية في مادة العلوم، بمشاركة نحو 22 مدرساً ومدرساً مساعداً من مدرسي الحلقة الثانية والتعليم الثانوي، وذلك في دائرة التقنيات.

أهداف الدورة

وأوضح رئيس شعبة تقنيات التعليم عبد العزيز طيباني في تصريح لـ سانا أن الدورة تهدف إلى تعزيز ثقافة توظيف الوسائل التعليمية الحديثة لدى المدرسين، والتعريف بأهميتها في تدريس مادة العلوم، ولا سيما في تبسيط المفاهيم العلمية والمجردة وتحويلها إلى أفكار أكثر وضوحاً وقرباً من فهم الطالب.

وأشار طيباني إلى أن استخدام الوسيلة التعليمية بالشكل الأمثل يسهم في تحسين سير الدرس، وزيادة تفاعل الطلاب ومشاركتهم داخل الصف، بما ينسجم مع متطلبات المناهج المطورة وأساليب التدريس الحديثة، لافتاً إلى أن الدورة، التي تستمر خمسة أيام، تأتي ضمن خطة الوزارة الرامية إلى تطوير مهارات الكوادر التعليمية والارتقاء بأدائها.

التحول إلى التعلم التفاعلي

بدورها، بينت المدربة رائدة يازجي أن أهمية الدورة تكمن في تدريب المدرسين على استخدام مجموعة متنوعة من الوسائل التعليمية، ومنها المجسمات واللوحات التعليمية والتجارب والأدوات المخبرية، بما يساعد على تقديم المعلومة بصورة بصرية وتطبيقية تسهل استيعابها وترسيخها لدى الطالب.

ولفتت يازجي إلى أن توظيف الوسائل التعليمية الحديثة يتيح للمدرس الانتقال من أسلوب التعليم التلقيني إلى أساليب أكثر تفاعلية وتعاوناً، تشجع الطالب على المشاركة والملاحظة والاستنتاج، وتجعل تعلم العلوم أكثر متعة وفاعلية، الأمر الذي ينعكس على تحسين مخرجات التعلم.

من التدريب إلى التطبيق

أكد عدد من المشاركين أهمية الدورة في التعرف على التجهيزات المخبرية وكيفية استثمارها داخل الغرفة الصفية، وأوضحت المدرسة يارا المحسن أن التدريب قدم أفكاراً وتطبيقات جديدة تعزز التفاعل مع الطلاب داخل الصف، مشددة على ضرورة الاستمرار في تنظيم مثل هذه الدورات لتطوير مهارات المدرسين في مجال توظيف الوسائل التعليمية، بما يتناسب مع طبيعة المناهج الحديثة.

وتأتي الدورة ضمن خطط وزارة التربية والتعليم لتأهيل الكوادر التعليمية وتطوير مهاراتها بما يواكب المناهج المطورة وأساليب التدريس الحديثة، وتعزيز قدرتها على توظيف الوسائل والتقنيات التعليمية في العملية التدريسية، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر وتحسين مخرجات التعلم والارتقاء بالعملية التعليمية في محافظة حمص.