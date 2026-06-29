مجلس التعليم العالي: مساواة رواتب الأطباء العرب والأجانب مع المقبولين بالمفاضلة العامة

دمشق-سانا

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي اليوم الإثنين، أن مجلس التعليم العالي أقرّ منح جميع الأطباء المقبولين بموجب مفاضلة العرب والأجانب، راتباً شهرياً مماثلاً لما يتقاضاه نظراؤهم المقبولون بموجب المفاضلة العامة.



وأشار الحلبي عبر صفحته على فيسبوك، إلى أن القرار يأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على ترسيخ مبدأ العدالة والمساواة بين جميع الأطباء المقبولين في برامج الدراسات العليا الطبية، وتعزيز بيئة التدريب في المشافي التعليمية، وتأكيداً لنهجها في توحيد الحقوق والاستحقاقات المالية للأطباء المقيمين، بما يعزز الاستقرار الأكاديمي والمهني، ويهيئ بيئة تدريبية أكثر عدالة، تسهم في الارتقاء ببرامج الإقامة الطبية ودعم جودة الخدمات الصحية والتعليمية في المشافي التعليمية التابعة لها.



وأكد استمرار الوزارة في تطوير منظومة الدراسات العليا الطبية، واتخاذ كل ما من شأنه دعم الأطباء المتدربين وتحسين ظروفهم، بما ينعكس إيجاباً على جودة التدريب والرعاية الصحية في مؤسساتها التعليمية.

التسجيل للقبول في مرحلة الدكتوراه

وكشف وزير التعليم العالي أنه تم توجيه الجامعات السورية، للبدء بالإعلان خلال شهر أيلول القادم عن فتح باب التسجيل للقبول في مرحلة الدكتوراه للعام الدراسي 2026-2027، وفق النظام الأكاديمي المعتمد، وبطاقة استيعابية موسعة تتيح الفرصة أمام عدد أكبر من الباحثين.



وبيّن الحلبي أن هذا التوجه يأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على تعزيز البيئة البحثية، وتمكّين الكفاءات الوطنية من مواصلة مسيرتها العلمية، بما يسهم في رفد الجامعات ومؤسسات الدولة بالخبرات المتخصصة، ويعزز دور البحث العلمي في دعم التنمية ومواجهة التحديات الوطنية.



وأكد أن الوزارة مستمرة في تطوير برامج الدراسات العليا، وتوسيع فرص الالتحاق بها، بما يواكب احتياجات الجامعات، ويرتقي بجودة المخرجات الأكاديمية، ويعزز مكانة البحث العلمي، باعتباره ركيزة أساسية في بناء سوريا الجديدة.



وكان مجلس التعليم العالي، أقر اعتبار الشهادات الصادرة عن الكليات والمعاهد التابعة لجامعة غازي عنتاب في حلب، ومعاهد جرابلس المهنية العليا، معادلة للشهادات التي تمنحها الكليات والمعاهد المماثلة في الجامعات السورية، ومنح الخريجين الأوائل للعام الدراسي 2023-2024 مهلة سنة كاملة، لاستكمال إجراءات تعيينهم كمعيدين في جامعاتهم.