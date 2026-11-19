إدلب-سانا‏

وضع وزير الصناعة والتجارة الداخلية باسل عبد الحنان ومحافظ إدلب محمد عبد الرحمن ‏اليوم ‏الخميس، حجر الأساس لمشروع معمل إسمنت جسر الشغور في ريف المحافظة ‏باستثمار تقدر ‏تكلفته بنحو 300 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية تبلغ 10 آلاف طن يومياً، ‏ضمن مشروع صناعي ‏يُعد من المشاريع الكبرى في صناعة الإسمنت.‏

وأوضح عبد الحنان في تصريح لمراسل سانا، أن المشروع سيؤمن فرص عمل مباشرة ‏وغير مباشرة ستنشأ عن الأنشطة الصناعية والتجارية ‏والخدمية المرتبطة به.‏

موقع معمل الإسمنت يخدم عدة محافظات

لفت عبد الحنان إلى أن ما يميز اختيار موقع المشروع أنه متوسط ويخدم عدة محافظات، ما ‏يعطي ‏أفضلية كبيرة في توزيع إنتاج الإسمنت ليكون قريباً من أماكن الطلب وأماكن ‏إعادة ‏الإعمار ‏ويغطي محافظات قريبة بمسافة لا تتجاوز 80 إلى 100 كم، كاللاذقية ‏وإدلب ‏وحلب، ويمكن أن ‏يصل أيضاً إلى حماة، ما يساعد في التنمية الاقتصادية والعدالة ‏المكانية ‏في الاستثمارات.‏

وتوقع وزير الصناعة والتجارة الداخلية أن تبدأ عملية الإنتاج خلال نحو عام ونصف ‌‏العام وفق ‏الدراسات والعقود التي تم الاطلاع عليها، مع اعتماد تقنيات وتجهيزات تهدف ‌‏إلى الحد من ‏التأثيرات البيئية وجعل المنشأة صديقة للبيئة، ‏مبيناً أنه سيتم في البداية ‏تركيب المطحنة واستيراد ‏الكلنكر ثم يتم بالتوازي تركيب أفران ‏إنتاج الكلنكر.‏

معمل الإسمنت هو اللبنة الأساسية في برنامج إعادة الإعمار ‏

بدوره، بيّن المحافظ في تصريح مماثل، أن المعمل سيوفر فرص عمل متنوعة حسب ‏الكفاءات ‏لأبناء المنطقة، لافتاً إلى أن معمل الإسمنت هو اللبنة الأساسية في برنامج ‏إعادة الإعمار في ‏محافظة إدلب وفي سوريا ككل، وهو من المشاريع المهمة جداً، وكلفة ‏المشروع لا تقل عن 300 ‏مليون دولار.‏

وأشار إلى أن المشروع جاء بالتنسيق بين محافظة إدلب ووزارة الصناعة وشركة ضيان ‏المستثمرة ‏بعد عام كامل من الإجراءات مع هيئة الاستثمار ووزارة الصناعة والمحافظة ‏ووزارة الزراعة ‏والجيولوجيا.‏

ولفت المحافظ إلى أنه سيتم إنشاء محطة حرارية للمشروع وسيعود الفائض من الكهرباء ‏لتغذية ‏المنطقة و القرى والبلدات المجاورة.‏

بدوره أشار أحد شركاء شركة ضيان للإسمنت محمد رضوان العلمي، إلى أن المشروع ‏تمت ‏دراسته خلال سنوات وبجودة عالية من شركة استشارية من سويسرا، حيث تعد ‏معداته وتقنياته ‏من أحدث التقنيات وهو من أكبر مشاريع إنتاج الإسمنت.‏

اختيار موقع المعمل نظراً لتوفر المواد الأولية لإنعاش المنطقة

وبين العلمي أن اختيار هذا المكان في إدلب جاء لتوفر المواد الأولية ولإنعاش المنطقة، ‏وستنتشر ‏حوله مشاريع خدمية عديدة صناعية واجتماعية وتقنية وخدمية.‏

وأوضح أن المصانع الحديثة القائمة اليوم صديقة للبيئة ويمكن أن تكون مشجرة ولا تسبب ‏أي ‏أضرار بيئية بفضل التقنيات الحديثة، مشيراً إلى أن مراحل بناء المشروع ستحتاج إلى ‏عدد كبير من العمال، فيما يحتاج المصنع بعد التشغيل من 250 إلى 300 موظف ‏ومراقب ومهندس ‏ومشغل فقط، كونه آلياً تماماً بنسبة 100بالمئة.‏

ويأتي معمل إسمنت جسر الشغور ضمن خطة حكومية لتوطين الصناعات الاستراتيجية ‏وتقليل ‏الاعتماد على الاستيراد ودعم إعادة الإعمار، حيث تسعى الحكومة عبر جذب ‏الاستثمارات ‏الكبرى وتسهيل إجراءاتها بالتنسيق مع هيئة الاستثمار والوزارات المعنية إلى ‏توزيع المشاريع ‏الصناعية على المحافظات، وتوفير فرص العمل.‏