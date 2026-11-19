إدلب-سانا
وضع وزير الصناعة والتجارة الداخلية باسل عبد الحنان ومحافظ إدلب محمد عبد الرحمن اليوم الخميس، حجر الأساس لمشروع معمل إسمنت جسر الشغور في ريف المحافظة باستثمار تقدر تكلفته بنحو 300 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية تبلغ 10 آلاف طن يومياً، ضمن مشروع صناعي يُعد من المشاريع الكبرى في صناعة الإسمنت.
وأوضح عبد الحنان في تصريح لمراسل سانا، أن المشروع سيؤمن فرص عمل مباشرة وغير مباشرة ستنشأ عن الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية المرتبطة به.
موقع معمل الإسمنت يخدم عدة محافظات
لفت عبد الحنان إلى أن ما يميز اختيار موقع المشروع أنه متوسط ويخدم عدة محافظات، ما يعطي أفضلية كبيرة في توزيع إنتاج الإسمنت ليكون قريباً من أماكن الطلب وأماكن إعادة الإعمار ويغطي محافظات قريبة بمسافة لا تتجاوز 80 إلى 100 كم، كاللاذقية وإدلب وحلب، ويمكن أن يصل أيضاً إلى حماة، ما يساعد في التنمية الاقتصادية والعدالة المكانية في الاستثمارات.
وتوقع وزير الصناعة والتجارة الداخلية أن تبدأ عملية الإنتاج خلال نحو عام ونصف العام وفق الدراسات والعقود التي تم الاطلاع عليها، مع اعتماد تقنيات وتجهيزات تهدف إلى الحد من التأثيرات البيئية وجعل المنشأة صديقة للبيئة، مبيناً أنه سيتم في البداية تركيب المطحنة واستيراد الكلنكر ثم يتم بالتوازي تركيب أفران إنتاج الكلنكر.
معمل الإسمنت هو اللبنة الأساسية في برنامج إعادة الإعمار
بدوره، بيّن المحافظ في تصريح مماثل، أن المعمل سيوفر فرص عمل متنوعة حسب الكفاءات لأبناء المنطقة، لافتاً إلى أن معمل الإسمنت هو اللبنة الأساسية في برنامج إعادة الإعمار في محافظة إدلب وفي سوريا ككل، وهو من المشاريع المهمة جداً، وكلفة المشروع لا تقل عن 300 مليون دولار.
وأشار إلى أن المشروع جاء بالتنسيق بين محافظة إدلب ووزارة الصناعة وشركة ضيان المستثمرة بعد عام كامل من الإجراءات مع هيئة الاستثمار ووزارة الصناعة والمحافظة ووزارة الزراعة والجيولوجيا.
ولفت المحافظ إلى أنه سيتم إنشاء محطة حرارية للمشروع وسيعود الفائض من الكهرباء لتغذية المنطقة و القرى والبلدات المجاورة.
بدوره أشار أحد شركاء شركة ضيان للإسمنت محمد رضوان العلمي، إلى أن المشروع تمت دراسته خلال سنوات وبجودة عالية من شركة استشارية من سويسرا، حيث تعد معداته وتقنياته من أحدث التقنيات وهو من أكبر مشاريع إنتاج الإسمنت.
اختيار موقع المعمل نظراً لتوفر المواد الأولية لإنعاش المنطقة
وبين العلمي أن اختيار هذا المكان في إدلب جاء لتوفر المواد الأولية ولإنعاش المنطقة، وستنتشر حوله مشاريع خدمية عديدة صناعية واجتماعية وتقنية وخدمية.
وأوضح أن المصانع الحديثة القائمة اليوم صديقة للبيئة ويمكن أن تكون مشجرة ولا تسبب أي أضرار بيئية بفضل التقنيات الحديثة، مشيراً إلى أن مراحل بناء المشروع ستحتاج إلى عدد كبير من العمال، فيما يحتاج المصنع بعد التشغيل من 250 إلى 300 موظف ومراقب ومهندس ومشغل فقط، كونه آلياً تماماً بنسبة 100بالمئة.
ويأتي معمل إسمنت جسر الشغور ضمن خطة حكومية لتوطين الصناعات الاستراتيجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد ودعم إعادة الإعمار، حيث تسعى الحكومة عبر جذب الاستثمارات الكبرى وتسهيل إجراءاتها بالتنسيق مع هيئة الاستثمار والوزارات المعنية إلى توزيع المشاريع الصناعية على المحافظات، وتوفير فرص العمل.