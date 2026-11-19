كيف تحوّل انقلاب 16 تشرين الثاني 1970 إلى بداية حكم فردي وعائلي هيمن على سوريا؟ تاريخ النشر: 2026/11/19 7:31 مساءً اخر تحديث: 2026/11/19 7:31 مساءً من صراع داخل حزب البعث إلى إحكام القبضة على الدولة.. كيف تحوّل انقلاب 16 تشرين الثاني 1970 إلى بداية حكم فردي وعائلي هيمن على سوريا لأكثر من خمسة عقود؟ السعودية تؤكد دعمها لمشاريع تنموية في سوريا تشمل الغذاء والتعليم والصحة وزير التربية والتعليم: بحثنا مع الجانب الأردني قضايا تربوية ذات بعد استراتيجي من أجواء حملة “رنكوس بتستاهل” المجتمعية في ريف دمشق سوريا تهنئ سلطنة عُمان بعيدها الوطني وتؤكد حرصها على تعزيز العلاقات الأخوية لقطات جوية لصهاريج النفط العراقية على طريق بانياس عند توجهها لتفريغ حمولتها بمصب بانياس النفطي صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:انقلاب 16 تشرين الثاني 1970انقلاب الحركة التصحيحيةسوريا مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة السعودية تدين التوغلات الإسرائيلية في درعا والقنيطرة وتؤكد دعم سيادة سوريا علبي: اعتماد قرار حقوق الإنسان في سوريا بالتوافق يعكس تحولاً بنظرة المجتمع الدولي وزير الداخلية يبحث مع وفد من الإنتربول تعزيز التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة الحرارة إلى ارتفاع وأجواء غائمة جزئياً مع فرص لزخات مطرية الخارجية الأمريكية: واشنطن ستواصل التصدي لمحاولات “حزب الله” تقويض سيادة لبنان غرفة صناعة دمشق وريفها تطلق مبادرة “قطاف 2026” احتفالاً بذكرى التحرير آخر الأخبار محلياتالمحافظاتدمشق تأهيل 6 آبار مياه في الغوطة الشرقية بريف دمشق لخدمة أكثر من 80 ألف شخص تعليم التعليم العالي تصدر ملحقاً لشروط مفاضلة النقل والقبول في الجامعات الخاصة غير مصنف ديالو وتاشيما ينافسان إنفانتينو على رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم