التعليم العالي: معالجة تحديات طلبة جامعات الحسكة والرقة وضمان حقوقهم الأكاديمية

دمشق-سانا
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها تعمل على معالجة التحديات التي واجهت طلبة الجامعات في محافظتي الحسكة والرقة، بما يضمن حقوقهم الأكاديمية ودمجهم تدريجياً ضمن منظومة التعليم العالي.
وأوضحت الوزارة في بيان نشرته عبر قناتها على التلغرام اليوم الخميس، أنها تتجه في هذا السياق إلى توحيد المرجعية الجامعية في محافظة الحسكة، بحيث تصبح جميع الكليات والمعاهد في المحافظة جزءاً من جامعة الفرات – فرع الحسكة انسجاماً مع رؤية الوزارة في تعزيز وحدة التعليم العالي، وتوفير بيئة أكاديمية مستقرة للطلبة.
وأشارت إلى أن هذا التوجه يشمل أيضاً جامعة الشرق في محافظة الرقة التي جرى دمجها مؤخراً ضمن جامعة الفرات – فرع الرقة.
وأكدت الوزارة، أن هذه الخطوات تأتي دعماً لسياسة الدولة في توحيد الشهادات، وضمان الاعتراف الأكاديمي، وتسهيل انتقال الطلبة بين الجامعات الحكومية، بما يحفظ حقوقهم ويضمن مستقبلهم العلمي.
يذكر أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، بحث أمس الأربعاء مع محافظ الحسكة نور الدين أحمد، واقع التعليم العالي في المحافظة، وآليات تطويره، وذلك بحضور كوادر فرع جامعة الفرات، وعدد من أعضاء مجلس الشعب.