التعليم العالي: معالجة تحديات طلبة جامعات الحسكة والرقة وضمان حقوقهم الأكاديمية

دمشق-سانا‏

‏أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها تعمل على معالجة التحديات التي واجهت طلبة الجامعات في محافظتي ‏الحسكة والرقة، بما يضمن حقوقهم الأكاديمية ودمجهم تدريجياً ضمن منظومة التعليم العالي.‏

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته عبر قناتها على التلغرام اليوم الخميس، أنها تتجه في هذا السياق إلى توحيد المرجعية ‏الجامعية في محافظة الحسكة، بحيث تصبح جميع الكليات والمعاهد في المحافظة جزءاً من جامعة الفرات – فرع الحسكة ‏انسجاماً مع رؤية الوزارة في تعزيز وحدة التعليم العالي، وتوفير بيئة أكاديمية مستقرة للطلبة.‏

وأشارت إلى أن هذا التوجه يشمل أيضاً جامعة الشرق في محافظة الرقة التي جرى دمجها مؤخراً ضمن جامعة الفرات – ‏فرع الرقة.‏

‏وأكدت الوزارة، أن هذه الخطوات تأتي دعماً لسياسة الدولة في توحيد الشهادات، وضمان الاعتراف الأكاديمي، وتسهيل ‏انتقال الطلبة بين الجامعات الحكومية، بما يحفظ حقوقهم ويضمن مستقبلهم العلمي.‏

‏يذكر أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، بحث أمس الأربعاء مع محافظ الحسكة نور الدين أحمد، واقع ‏التعليم العالي في المحافظة، وآليات تطويره، وذلك بحضور كوادر فرع جامعة الفرات، وعدد من أعضاء مجلس الشعب.‏