التربية السورية تمدد فترة التسجيل لاختبار القبول في مدارس المتفوقين

دمشق-سانا

مددت وزارة التربية والتعليم السورية اليوم فترة التسجيل لاختبار القبول في مدارس المتفوقين للصفين السابع الأساسي والأول الثانوي ومفاضلة ملء الشواغر في صفوف الثامن والتاسع الأساسيين والثاني والثالث الثانوي، وذلك حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم بعد غد الأربعاء.

وعدلت الوزارة في تعميم إلى مديرياتها بالمحافظات تلقت سانا نسخة منه موعد إجراء الاختبار الكتابي (اختيار من متعدد 100 سؤال) للقبول في مدارس المتفوقين للصفين السابع الأساسي والأول الثانوي ومفاضلة ملء الشواغر في الصفوف الثامن والتاسع الأساسيين والثاني والثالث الثانوي في مدارس المتفوقين ليصبح يوم الثلاثاء التاسع من أيلول الجاري، حيث يبدأ الساعة 9 صباحاً وينتهي الساعة 10 و40 دقيقة.

وكانت وزارة التربية والتعليم السورية أصدرت في الـ 20 من آب الماضي شروط القبول وتعليماته في مدارس المتفوقين للعام الدراسي القادم، والتي تشمل صفوف السابع والثامن والتاسع من مرحلة التعليم الأساسي والشرعي، إضافة إلى مرحلة التعليم الثانوي.