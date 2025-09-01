التربية السورية تمدد فترة التسجيل لاختبار القبول في مدارس المتفوقين

IMG 7702 التربية السورية تمدد فترة التسجيل لاختبار القبول في مدارس المتفوقين

دمشق-سانا

مددت وزارة التربية والتعليم السورية اليوم فترة التسجيل لاختبار القبول في مدارس المتفوقين للصفين السابع الأساسي والأول الثانوي ومفاضلة ملء الشواغر في صفوف الثامن والتاسع الأساسيين والثاني والثالث الثانوي، وذلك حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم بعد غد الأربعاء.

وعدلت الوزارة في تعميم إلى مديرياتها بالمحافظات تلقت سانا نسخة منه موعد إجراء الاختبار الكتابي (اختيار من متعدد 100 سؤال) للقبول في مدارس المتفوقين للصفين السابع الأساسي والأول الثانوي ومفاضلة ملء الشواغر في الصفوف الثامن والتاسع الأساسيين والثاني والثالث الثانوي في مدارس المتفوقين ليصبح يوم الثلاثاء التاسع من أيلول الجاري، حيث يبدأ الساعة 9 صباحاً وينتهي الساعة 10 و40 دقيقة.

وكانت وزارة التربية والتعليم السورية أصدرت في الـ 20 من آب الماضي شروط القبول وتعليماته في مدارس المتفوقين للعام الدراسي القادم، والتي تشمل صفوف السابع والثامن والتاسع من مرحلة التعليم الأساسي والشرعي، إضافة إلى مرحلة التعليم الثانوي.

الجامعة الافتراضية السورية تعتزم افتتاح مراكز نفاذ لها في مدن إدلب وسرمدا واعزاز
التعليم العالي توضح قرار الاستضافة في الجامعات الأخرى
الإعلان عن المفاضلة الموحدة لخريجي كليات الطب البشري وطب الأسنان ‏والصيدلة ومفاضلة الدراسات العليا لكليات التمريض والاختصاصات ‏الهندسية ‏
التربية تدعو الطلبة إلى اتباع مجموعة إرشادات أثناء تقديم الامتحانات العامة
وزير التعليم العالي يبحث مع برنامج الأمم المتحدة ‏الإنمائي التعاون لتأمين احتياجات الجامعات السورية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك