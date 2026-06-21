وزارة التعليم العالي ومجلس جامعة حمص يبحثان خطط تحديث المناهج وتوسيع التعليم التقاني

حمص-سانا

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي مع مجلس جامعة حمص ومديري المراكز العلمية فيها، اليوم الأحد، رؤية الوزارة لتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وسبل الارتقاء به.

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الجامعة عرض رؤية الوزارة في تطوير الكوادر التدريسية، وتعزيز البحث العلمي، وتحديث المناهج بما ينسجم مع احتياجات سوق العمل، إضافة إلى التطرق لخطط التوسع في التحول الرقمي، وتعزيز دور الجامعة في التنمية.

وشدد الوزير خلال اللقاء، على أهمية تحسين الواقع المعيشي للكوادر التعليمية، باعتبار التعليم العالي رافعة أساسية للتنمية في سوريا، مؤكداً أن جامعة حمص تمثل صرحاً علمياً مهماً، ويمكن أن تشكل نموذجاً ريادياً في المرحلة المقبلة.

كما لفت إلى أن المرحلة القادمة تركز على تعزيز التعليم التقاني، وتفعيل الاستثمار في قطاع التعليم العالي، داعياً الجامعات إلى إعداد استراتيجيات واضحة تتماشى مع الهيكلية الجديدة، باعتبارها أساساً للتطور الإداري والمؤسسي، مؤكداً استمرار الجهود في مكافحة الفساد، وإعادة توجيه البحث العلمي نحو إنتاج المعرفة.

من جهته، أكد محافظ تمرهف النعسان خلال الاجتماع، استعداد المحافظة لتقديم كل أشكال الدعم لتطوير قطاع التعليم العالي، وأن ما قدمته حمص من تضحيات يجب أن يكون دافعاً لمزيد من العمل والإعمار والإصلاح.

بدوره، أوضح معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي للشؤون العلمية والبحث العلمي غيث ورقوزق في تصريح للصحفيين، أن اللقاء تناول قضايا تتعلق بالكوادر الإدارية واحتياجات الكليات، والزيادة النوعية في الرواتب، إضافة إلى مناقشة الخطة الاستراتيجية لجامعة حمص، وآليات مأسسة اتحاد الطلبة، وتعزيز مشاركتهم في المجالس الجامعية.

وقدم أعضاء مجلس الجامعة خلال الاجتماع مداخلات حول سبل تطوير الكليات والمراكز البحثية، ومعالجة التحديات التي تواجه العملية التعليمية، بما ينسجم مع توجهات الوزارة في تحديث قطاع التعليم العالي، وتعزيز دوره التنموي.

وتعمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تنفيذ رؤية شاملة تهدف إلى تحديث المناهج، وتوسيع التعليم التقاني، وربط مخرجات التعليم بسوق العمل، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي في الجامعات.