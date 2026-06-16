بكلفة نحو 70 مليون دولار.. محافظة حلب تضع حجر الأساس ‏لمشروع المحلق الغربي الاستثماري

حلب-سانا
وضع محافظ حلب عزّام الغريب اليوم الثلاثاء، حجر الأساس لمشروع المحلق الغربي الاستثماري البقعة الخامسة، بحضور ممثلين عن هيئة الاستثمار السورية، وعدد من المستثمرين.
وتم تسليم المقاسم الاستثمارية الخاصة بالمشروع إيذاناً بانطلاق الأعمال التنفيذية للمشروع الذي يهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في المدينة، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية.
وأوضح رئيس فرع هيئة الاستثمار السورية في محافظة حلب حازم لطفي لمراسل سانا، أن المشروع يمتد على مساحة تقارب 850 ألف متر مربع على طول المحلق الغربي، مشيراً إلى توقيع ثلاثة عقود استثمارية والتصديق عليها، وتسليم المواقع للمستثمرين تمهيداً لبدء الأعمال التنفيذية.
وبيّن لطفي أن المشروع ينفذ على مرحلتين، تتضمن الأولى تنظيم الإشغالات الحالية خلال أربعة أشهر عبر إنشاء مقاعد وأكشاك وخدمات عامة بالتوازي مع إعداد الدراسات اللازمة للتنظيم النهائي للموقع، بينما تبدأ المرحلة الثانية بعد نحو ستة أشهر، وتشمل التنفيذ التدريجي للمشروع بشكل كامل خلال مدة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات.
من جهته، أكد إبراهيم صليبي، ممثل مجموعة “مديرنا” الاستثمارية، أن المشروع يشكل خطوة مهمة في تطوير المحلق الغربي الممتد من دوار الصنم إلى دوار الليرمون في مدينة حلب، لافتاً إلى أن المرحلة التحضيرية السريعة تشمل تجهيز مرافق وخدمات عامة تخدم الزوار، تمهيداً للانتقال إلى المرحلة الأساسية التي ستضم أنشطة اجتماعية وثقافية وترفيهية ورياضية متنوعة.
وأضاف صليبي: من المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من ثلاثة آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، وتحسين مستوى الخدمات في المدينة.
بدوره، أوضح عضو مجلس مدينة حلب والمسؤول عن استثمارات المجلس علي حلاق، أن المشروع يمثل أحد أكبر المشاريع الاستثمارية في المدينة، مبيناً أن التكلفة التأسيسية الدنيا للبقع الاستثمارية الخمس في المحلق الغربي تقدر بنحو 70 مليون دولار.
ولفت حلاق إلى أن المشروع يتضمن تخصيص نحو 50 بالمئة من مساحة المحلق للاستخدام المجاني من قبل الأهالي، بما يوفر متنفساً عاماً منظماً لسكان المدينة، ويسهم في تحريك العجلة الاقتصادية وتعزيز إيرادات مجلس المدينة، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين
وكان فرع هيئة الاستثمار السورية في حلب وقّع في الـ 24 من الشهر الماضي، عقود استثمار عدد من المواقع ضمن مشروع المحلق الغربي لمدينة حلب، وذلك في مبنى محافظة حلب، بحضور ممثلين عن الجهات الرسمية والمستثمرين المعنيين.
ويُعدّ المحلق الغربي أحد أبرز المحاور الحيوية والمتنفسات المفتوحة في مدينة حلب، إذ يمتد على مساحات واسعة تربط بين عدد من أحياء المدينة ومداخلها الرئيسية، ويشهد إقبالاً كبيراً من الأهالي، ولا سيما خلال فصل الصيف، وتسعى الجهات المعنية من خلال المشروع، إلى تنظيم المنطقة وتطوير بنيتها التحتية وزيادة المساحات الخضراء والخدمات العامة، بما ينسجم مع خطط تحسين المشهد الحضري وتعزيز جودة الحياة في المدينة.