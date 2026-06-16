بكلفة نحو 70 مليون دولار.. محافظة حلب تضع حجر الأساس ‏لمشروع المحلق الغربي الاستثماري

حلب-سانا ‏

وضع محافظ حلب عزّام الغريب اليوم الثلاثاء، حجر الأساس ‏لمشروع المحلق الغربي الاستثماري البقعة الخامسة، بحضور ‏ممثلين عن هيئة الاستثمار السورية، وعدد من المستثمرين.‏

وتم تسليم المقاسم الاستثمارية الخاصة بالمشروع إيذاناً بانطلاق ‏الأعمال التنفيذية للمشروع الذي يهدف إلى تعزيز البيئة ‏الاستثمارية في المدينة، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم جهود ‏إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية.‏

وأوضح رئيس فرع هيئة الاستثمار السورية في محافظة حلب حازم ‏لطفي لمراسل سانا، أن المشروع يمتد على مساحة تقارب 850 ‏ألف متر مربع على طول المحلق الغربي، مشيراً إلى توقيع ثلاثة ‏عقود استثمارية والتصديق عليها، وتسليم المواقع للمستثمرين ‏تمهيداً لبدء الأعمال التنفيذية.‏

وبيّن لطفي أن المشروع ينفذ على مرحلتين، تتضمن الأولى تنظيم ‏الإشغالات الحالية خلال أربعة أشهر عبر إنشاء مقاعد وأكشاك ‏وخدمات عامة بالتوازي مع إعداد الدراسات اللازمة للتنظيم النهائي ‏للموقع، بينما تبدأ المرحلة الثانية بعد نحو ستة أشهر، وتشمل التنفيذ ‏التدريجي للمشروع بشكل كامل خلال مدة تتراوح بين سنتين ‏وثلاث سنوات.‏

من جهته، أكد إبراهيم صليبي، ممثل مجموعة “مديرنا” ‏الاستثمارية، أن المشروع يشكل خطوة مهمة في تطوير المحلق ‏الغربي الممتد من دوار الصنم إلى دوار الليرمون في مدينة حلب، ‏لافتاً إلى أن المرحلة التحضيرية السريعة تشمل تجهيز مرافق ‏وخدمات عامة تخدم الزوار، تمهيداً للانتقال إلى المرحلة الأساسية ‏التي ستضم أنشطة اجتماعية وثقافية وترفيهية ورياضية متنوعة.‏

وأضاف صليبي: من المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من ثلاثة آلاف ‏فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يسهم في تنشيط الحركة ‏الاقتصادية، وتحسين مستوى الخدمات في المدينة.‏

بدوره، أوضح عضو مجلس مدينة حلب والمسؤول عن استثمارات ‏المجلس علي حلاق، أن المشروع يمثل أحد أكبر المشاريع ‏الاستثمارية في المدينة، مبيناً أن التكلفة التأسيسية الدنيا للبقع ‏الاستثمارية الخمس في المحلق الغربي تقدر بنحو 70 مليون ‏دولار.‏

ولفت حلاق إلى أن المشروع يتضمن تخصيص نحو 50 بالمئة ‏من مساحة المحلق للاستخدام المجاني من قبل الأهالي، بما يوفر ‏متنفساً عاماً منظماً لسكان المدينة، ويسهم في تحريك العجلة ‏الاقتصادية وتعزيز إيرادات مجلس المدينة، بما ينعكس إيجاباً على ‏مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

وكان فرع هيئة الاستثمار السورية في حلب وقّع في الـ 24 من ‏الشهر الماضي، عقود استثمار عدد من ‏المواقع ضمن مشروع ‏المحلق الغربي لمدينة حلب، وذلك في مبنى محافظة ‏حلب، بحضور ‏ممثلين عن الجهات الرسمية والمستثمرين المعنيين.‏

ويُعدّ المحلق الغربي أحد أبرز المحاور الحيوية والمتنفسات ‏المفتوحة في ‏مدينة حلب، إذ يمتد على مساحات واسعة تربط بين ‏عدد من أحياء المدينة ‏ومداخلها الرئيسية، ويشهد إقبالاً كبيراً من ‏الأهالي، ولا سيما خلال فصل ‏الصيف، وتسعى الجهات المعنية ‏من خلال المشروع، إلى تنظيم المنطقة ‏وتطوير بنيتها التحتية ‏وزيادة المساحات الخضراء والخدمات العامة، بما ‏ينسجم مع خطط ‏تحسين المشهد الحضري وتعزيز جودة الحياة في المدينة.‏