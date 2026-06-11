طلاب ماجستير الفيزياء بحلب يطّلعون على عمل المركز الوطني للأرصاد الجوية في دمشق

3X4A9427 طلاب ماجستير الفيزياء بحلب يطّلعون على عمل المركز الوطني للأرصاد الجوية في دمشق

دمشق-سانا

اطّلع طلاب ماجستير الفيزياء في جامعة حلب، اليوم الخميس، على طبيعة عمل المركز الوطني للأرصاد الجوية في دمشق، خلال زيارة تعريفية شملت أقسامه وخدماته وآليات الرصد والتنبؤ، بهدف تعزيز الجانب التطبيقي في مسيرتهم الأكاديمية وربط المعرفة النظرية بالتجارب العملية داخل مؤسسات العمل المتخصصة.

3X4A9462 طلاب ماجستير الفيزياء بحلب يطّلعون على عمل المركز الوطني للأرصاد الجوية في دمشق

وجاءت الزيارة في إطار دعم مهارات الطلاب البحثية، ولا سيما في مجالات المناخ والطقس، من خلال التعرف المباشر على مصادر البيانات وآليات جمعها وتحليلها، إضافة إلى الاطلاع على البنية التقنية التي يعتمد عليها المركز في إصدار نشراته وتقاريره.

وأوضح رئيس مركز التنبؤ الجوي شادي جاويش، أن الزيارة تتيح للطلاب التعرف على مصادر البيانات المناخية المعتمدة في الدراسات والأبحاث، ولا سيما الأرشيف الوطني المناخي الذي يحتضنه المركز، ويضم سجلات الطقس الموثقة في مختلف المحافظات والمحطات على مدى عقود، بعد إخضاعها لعمليات تدقيق وأرشفة وأتمتة وفق معايير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

3X4A9457 طلاب ماجستير الفيزياء بحلب يطّلعون على عمل المركز الوطني للأرصاد الجوية في دمشق

وبيّن جاويش أن هذا الأرشيف يشكل المرجع الأساسي للباحثين وطلاب الدراسات العليا والمراكز البحثية في إعداد الدراسات المتعلقة بالمناخ والطقس، ما يجعله ركيزة علمية لا غنى عنها.

من جهته أوضح مدير المناخ في المركز محمد وائل الأشقر أن المديرية تتولى جمع البيانات الواردة من محطات الرصد الجوية الآلية والكلاسيكية، وتدقيقها لضمان دقتها وجودتها قبل إدخالها إلى منظومة الأرشفة المعتمدة.

وأشار عدد من الطلاب إلى أهمية الزيارات الميدانية في تعزيز فهمهم للتطبيقات العملية وربطها بالمفاهيم النظرية، داعين إلى زيادة عدد الزيارات العلمية إلى مواقع العمل لدعم جاهزيتهم لسوق العمل بعد التخرج.

ويُعدّ المركز الوطني للأرصاد الجوية الجهة الحصرية المسؤولة في سوريا عن رصد العناصر الجوية وإصدار التقارير المناخية والنشرات والتحذيرات من الحالات الجوية المتطرفة، ويمثل سوريا لدى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية WMO.

3X4A9440 scaled طلاب ماجستير الفيزياء بحلب يطّلعون على عمل المركز الوطني للأرصاد الجوية في دمشق
3X4A9436 scaled طلاب ماجستير الفيزياء بحلب يطّلعون على عمل المركز الوطني للأرصاد الجوية في دمشق
3X4A9457 1 scaled طلاب ماجستير الفيزياء بحلب يطّلعون على عمل المركز الوطني للأرصاد الجوية في دمشق
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