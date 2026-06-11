وزير التعليم العالي: مسابقات التعيين في الجامعات ستُعلن وفق أنظمة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص

التعليم 2 860x573 1 1 وزير التعليم العالي: مسابقات التعيين في الجامعات ستُعلن وفق أنظمة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص

‌‏دمشق-سانا

‏أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي بأن الجامعات تعمل حالياً على استكمال إعداد ملفات المسابقات الخاصة بها وتجهيزها وفق الأصول القانونية والإدارية المعتمدة، للإعلان عنها بشكل رسمي وفق الأنظمة النافذة، وبما يحقق العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

وبين الوزير الحلبي عبر حسابه على فيسبوك اليوم الخميس، أن وزارة التعليم العالي تتابع باهتمام كبير ملف تساؤلات واستفسارات الراغبين بالتقدم إلى مسابقات التعيين في الجامعات السورية، انطلاقاً من أهمية رفد هذه الجامعات بالكفاءات العلمية الشابة وتعزيز كوادرها التدريسية والفنية، بما يواكب متطلبات المرحلة القادمة.

‏وذكر أنه بعد دراسة مختلف الجوانب التنظيمية والإدارية المتعلقة بمسابقات أعضاء الهيئة التدريسية، تم التوجيه إلى الجامعات الحكومية بأن يتم إصدار هذه المسابقات من قبل كل جامعة بشكل مستقل وفق احتياجاتها الفعلية واختصاصاتها وأولوياتها الأكاديمية، بما يحقق مرونة أكبر في الاستقطاب، ويضمن تلبية احتياجات المؤسسات التعليمية بصورة أكثر فاعلية.

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