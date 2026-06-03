دورة تدريبية حول نظام إدارة الجودة ISO 9001 في إدارة المختبرات الطبية بجامعة حمص

حمص-سانا

نظّمت كلية العلوم الصحية في جامعة حمص اليوم، بالتعاون مع شركة إكسبيريال هاوس، دورة تدريبية بعنوان “التوعية بنظام إدارة الجودة ISO 9001 في إدارة المختبرات الطبية”، بمشاركة طلبة السنتين الثالثة والرابعة في قسم علوم المخابر، وذلك في قاعة السيمنار بالكلية.

وتهدف الدورة التي تستمر يومين، إلى تعزيز معارف الطلبة بمفاهيم وأنظمة إدارة الجودة الحديثة، وتأهيل الكوادر الفنية لتطبيق المعايير العالمية في المختبرات الطبية، بما يسهم في الحد من الأخطاء التشخيصية، وتعزيز سلامة المرضى، ورفع مستوى الثقة بنتائج التحاليل المخبرية.

وأوضحت رئيسة قسم علوم المخابر في الكلية الدكتورة ميساء طلاس في تصريح لـ سانا أن الدورة تأتي في إطار جهود الكلية الرامية إلى نشر ثقافة الجودة والارتقاء بمنظومة العمل في المختبرات الطبية، مشيرة إلى أنها تسهم في تحسين الأداء المخبري وضمان دقة النتائج، إلى جانب إعداد خريجين مؤهلين يمتلكون المعارف والمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل والتطورات العلمية الحديثة.

من جانبه أكد هيثم تدمري مدير شركة إكسبيريال هاوس والمحاضر في الدورة أن هذه الفعالية تأتي ضمن سلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة في مجالات الإدارة والجودة، التي تستهدف الطلبة وحديثي التخرج، بهدف تعزيز وعيهم بأهمية تطبيق أنظمة الإدارة الحديثة في المؤسسات المختلفة، بما فيها المصانع والشركات والعيادات والمختبرات.

وأوضح تدمري أن الدورة تركز على متطلبات المواصفة الدولية ISO 9001، باعتبارها من أكثر المواصفات انتشاراً واعتماداً على مستوى العالم، حيث تهدف إلى تحسين جودة الخدمات والعمليات، ورفع مستوى رضا المستفيدين، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي من خلال التخطيط الفعّال والتوثيق والمتابعة والتقييم المستمر.

وأضاف: إن البرنامج التدريبي يتناول خلال يوميه موضوعات التخطيط الاستراتيجي للمؤسسات، وآليات بناء الخطط الاستراتيجية، وتحديد سياق المؤسسة، وصياغة أهداف الجودة وأنظمة الإدارة وفق منهجية SMART، إضافة إلى أهمية التوثيق وتطبيق أنظمة الإدارة داخل المؤسسات، وطرق قياس الأداء ومتابعته، واستخدام المؤشرات الرئيسية لتقييم الأداء وقياس رضا العملاء، بما ينعكس إيجاباً على تطوير العمل المؤسسي ورفع كفاءته.

ولفت إلى أنه سيتبع هذه الدورة مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة، أبرزها دورة متطلبات كفاءة مختبرات الفحص والمعايرة وفق المواصفة الدولية ISO/IEC 17025، وسيتم الإعلان عن موعدها خلال الفترة المقبلة ضمن سلسلة الدورات التدريبية التي تنفذها الشركة بالتعاون مع الكلية.

وعبّر عدد من الطلبة المشاركين عن أهمية هذه الدورات في تطوير معارفهم العلمية والعملية، حيث أكدت الطالبة ميسان حمودي من السنة الثالثة، أن الدورة أسهمت في توسيع معارفها المتعلقة بإدارة الجودة، وأهمية تطبيقها في المختبرات الطبية.

فيما أشارت الطالبة رقية الدالاتي من السنة الرابعة إلى أن هذه البرامج التدريبية تزوّد الطلبة بالخبرات والمهارات المطلوبة لدخول سوق العمل بثقة وكفاءة.