سوريا دون مخدرات.. محاضرة توعوية في ريف القنيطرة‏

القنيطرة-سانا‏

نظمت إدارة شؤون المساجد في مديرية أوقاف القنيطرة، اليوم الجمعة، محاضرة توعوية بعنوان ‌‏”سوريا دون مخدرات” في مسجد علي بن أبي طالب بقرية مسحرة في ريف المحافظة الشمالي.‏

وتناولت المحاضرة المخاطر الدينية والاجتماعية والصحية للمخدرات، وأثرها في تدمير الفرد ‏والأسرة والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي، وترسيخ القيم الأخلاقية، ودور ‏الأسرة والمؤسسات الدينية والتربوية في حماية الشباب من هذه الآفة.‏

وأوضح رئيس دائرة شؤون المساجد في مديرية أوقاف القنيطرة بدر الندى في تصريح لـ سانا، أن ‏هذه الأنشطة تأتي في إطار تعزيز الدور التوعوي للمساجد، ونشر ثقافة الوقاية، وتحفيز المجتمع ‏على المشاركة في حماية الشباب والأسر من مخاطر المخدرات، بما يسهم في الحفاظ على أمن ‏المجتمع واستقراره.‏

وتأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة من المحاضرات التوعوية التي أطلقتها وزارة الأوقاف في ‏مساجد سوريا تحت عنوان “سوريا دون مخدرات”، وذلك ضمن جهود الوزارة في تعزيز الوعي ‏المجتمعي بمخاطر المخدرات، والوقاية من آثارها على الفرد والأسرة والمجتمع.‏

وكانت وزارتا الداخلية والصحة أطلقتا بحضور الرئيس أحمد الشرع، في 26 الشهر الفائت ‌‏‌‏الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات ومعالجة الإدمان، وذلك خلال حفل رسمي ‌‏أقيم في قصر ‏المؤتمرات بدمشق تحت شعار “سوريا دون مخدرات”.‏