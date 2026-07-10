سوريا دون مخدرات.. محاضرة توعوية في ريف القنيطرة‏

القنيطرة-سانا
نظمت إدارة شؤون المساجد في مديرية أوقاف القنيطرة، اليوم الجمعة، محاضرة توعوية بعنوان ”سوريا دون مخدرات” في مسجد علي بن أبي طالب بقرية مسحرة في ريف المحافظة الشمالي.
وتناولت المحاضرة المخاطر الدينية والاجتماعية والصحية للمخدرات، وأثرها في تدمير الفرد والأسرة والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي، وترسيخ القيم الأخلاقية، ودور الأسرة والمؤسسات الدينية والتربوية في حماية الشباب من هذه الآفة.
وأوضح رئيس دائرة شؤون المساجد في مديرية أوقاف القنيطرة بدر الندى في تصريح لـ سانا، أن هذه الأنشطة تأتي في إطار تعزيز الدور التوعوي للمساجد، ونشر ثقافة الوقاية، وتحفيز المجتمع على المشاركة في حماية الشباب والأسر من مخاطر المخدرات، بما يسهم في الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره.
وتأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة من المحاضرات التوعوية التي أطلقتها وزارة الأوقاف في مساجد سوريا تحت عنوان “سوريا دون مخدرات”، وذلك ضمن جهود الوزارة في تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات، والوقاية من آثارها على الفرد والأسرة والمجتمع.
وكانت وزارتا الداخلية والصحة أطلقتا بحضور الرئيس أحمد الشرع، في 26 الشهر الفائت الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات ومعالجة الإدمان، وذلك خلال حفل رسمي أقيم في قصر المؤتمرات بدمشق تحت شعار “سوريا دون مخدرات”.