جولة رقابية على عدد من الأفران في اللاذقية

اللاذقية-سانا



أجرى مفتشو فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في محافظة اللاذقية جولة رقابية شملت عدداً من المخابز العامة والخاصة في المدينة والريف، إضافة إلى فرع الحبوب ومطحنة جبلة.



وتم تسجيل عدد من المخالفات خلال الجولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين في إطار الحرص على ضمان انتاج الخبز وفق المعايير المعتمدة.



وذكرت محافظة اللاذقية اليوم الخميس، أن المخالفات التي تم رصدها شملت نقص وزن ربطات الخبز، وتغيب بعض العاملين عن مراكز عملهم، إلى جانب عدم تسجيل عدد من عمال الأفران الخاصة في التأمينات الاجتماعية.



ولفتت إلى أن الجولة تضمنت عمليات جرد لمستودعات الدقيق، وتم تسجيل ملاحظات ومخالفات إدارية، وتنظيم الضبوط التموينية اللازمة أصولاً، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المخالفين.



وتواصل الجهات المعنية في محافظة اللاذقية حملاتها الرقابية على الأسواق ومختلف الفعاليات التجارية، وخاصة قطاع إنتاج الخبز بهدف ضمان العملية الإنتاجية بأفضل المواصفات والمعايير.