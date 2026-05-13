وزير التعليم العالي يناقش مع رؤساء الجامعات الخاصة تحديث المناهج ومعادلة الشهادات

دمشق-سانا



ناقش وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، مع رؤساء الجامعات الخاصة السورية اليوم الأربعاء، الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي التي تتضمن الجامعات الخاصة، وإعداد هيكلتها، وتحديث المناهج، ومعادلة الشهادات وتصديقها، وتعزيز التحول الرقمي.

وخلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق، تمت مناقشة مقترحات لرفع نسبة قبول الطلاب العرب والأجانب في الجامعات الخاصة إلى 10 بالمئة، ومواءمة نسبة الطلاب إلى الأساتذة والمخابر في كل اختصاص، والاستقلالية الكاملة لكل جامعة، وتصنيف الجامعات، وضرورة تحديث المناهج لتتناسب مع احتياجات سوق العمل، إضافة إلى إمكانية الطباعة الآمنة للشهادات للجامعات الخاصة للقضاء على الفساد وتحسين مخرج الشهادات.



وأكد الوزير الحلبي، أن الجامعات الخاصة تحملت عبء الاستيعاب الجامعي خلال العام الماضي، معتبراً أنها شريك حقيقي في منظومة التعليم العالي، وأن رؤساء هذه الجامعات هم سفراء الوزارة في جامعاتهم.

الحلبي: توجه لإحداث جامعات تقنية في المناطق الصناعية

وأشار الوزير الحلبي إلى ضرورة تزويد الوزارة بهيكلية كل جامعة.. الإدارية، والإدارية العلمية، وإستراتيجية كل منها، موضحاً أن الوزارة منفتحة على رغبة الجامعات في افتتاح أي برنامج جديد يحقق المعايير المطلوبة، وتبني أي فكرة تطور التعليم الخاص، وضرورة مشاركة الجامعات الخاصة في الفعاليات العلمية.

وبيّن الحلبي أن هناك توجهاً لإحداث جامعات تقانية في المناطق الصناعية، على أن يتم إعداد برنامج يسمح للمتواجدين في الخارج بتعديل شهاداتهم عن بعد، وتعديل بعض التشريعات والقوانين لتسهيل عملية التعادل، لافتاً إلى أن هناك تواصلاً مع وزارة المالية لمعالجة المخالفات المترتبة على بعض الجامعات.





اعتماد تطبيق “جامعتي” لمواجهة الفساد

في السياق، أكد معاون وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات الخاصة محمد سويد، على ضرورة إنجاز الهيكلية العلمية والإدارية لكل جامعة، واستفادة الجامعات من تطبيق “جامعتي” وتعميمه على كل الجامعات للقضاء على الفساد، وإطلاع رؤساء الجامعات على قوانين الشؤون الاجتماعية والعمل، وتفعيل الإرشاد الأكاديمي في الجامعات لتخديم الطلاب وخاصة الجدد.





من جانبهم، اقترح رؤساء الجامعات الخاصة، إمكانية إحداث كليات جديدة، والاستقلالية في الجامعات وخاصة في الشمال السوري، وإنشاء مركز إرشاد اجتماعي ونفسي في الجامعات.

كما أكدوا على ضرورة إنشاء اتحاد الجامعات الخاصة، والتدريب المستمر وتطوير التعليم، والتشاركية مع القطاع العام في مجال الأبحاث، وتعزيز التحول الرقمي في الجامعات، وتعزيز التعليم المهني، ومعادلة الاختصاصات، وضرورة الإسراع في إصدار المفاضلات، وإعادة النظر في الغرامات المفروضة على بعض الجامعات.



وتشكل الجامعات الخاصة في سوريا جزءاً تكاملياً من ‏منظومة التعليم العالي، وتلعب دوراً مهماً في تخفيف ‏الضغط عن ‏الجامعات الحكومية، وتوفير اختصاصات ‏نوعية تلبي حاجة سوق العمل، وتعزيز البحث العلمي.