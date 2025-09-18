بدء العام الدراسي في المعاهد التقانية 28 أيلول الجاري

دمشق- سانا

حدد المجلس الأعلى للتعليم التقاني موعد بدء الدوام في المعاهد التقانية الخاضعة لإشرافه للعام الدراسي2025-2026 يوم الأحد الموافق لـ 28-9-2025.

ووافق المجلس في قرار تلقت سانا نسخة منه اليوم على تطبيق النظام الفصلي على المعاهد التقانية الخاضعة لإشرافه وإلغاء الدورة الصيفية بدءاً من العام الدراسي 2025-2026.

 وبين المجلس، أنه يحق لطالب السنة الثانية في المعهد الذي يحمل ثلاثة مقررات على الأكثر بنتيجة امتحانات الفصل الثاني للعام الدراسي 2025-2026 التقدم إلى دورة تكميلية يحدد موعدها في التقويم الدراسي من كل عام.

وأدرج المجلس في قرار آخر المعهد التقاني للعلوم المالية والإدارية (جامعة إدلب فرع الدانا) تحت إشرافه، وعدل تسميته إلى المعهد التقاني للعلوم المالية والإدارية الثاني، ويتبع لجامعة إدلب، ويتم اعتماد الاختصاصات المفتتحة فيه سابقاً.

