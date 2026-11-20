طرطوس-سانا

كثّفت مديرية زراعة طرطوس جولاتها الرقابية على منشآت صناعة الأدوية البيطرية، ‏بهدف ضبط المخالفات والتأكد من الالتزام بالشروط الفنية والصحية الناظمة لتداول ‏المستحضرات الدوائية، حفاظاً على صحة الحيوان وسلامة المنتجات الحيوانية.‏

وأوضح مدير زراعة طرطوس محمد عدنان أحمد في تصريح لمراسل سانا اليوم الخميس، ‏أن المخالفات التي رصدتها الجولات شملت غياب لصاقة نقابة الأطباء البيطريين، وعدم ‏تدوين تاريخي الإنتاج والصلاحية، فضلاً عن عدم وجود لصاقة تعريف بالمنتج في ‏بعض الحالات.‏

وبيّن أحمد أن عمل مستودعات ومعامل الأدوية البيطرية يتطلب إشرافاً فنياً من طبيب ‏بيطري، وتوفير أماكن نظيفة ومناسبة للتخزين والتصنيع، والالتزام بشروط الحفظ، بما فيها ‏تأمين رفوف التبريد ولصاقات التعريف بالمنتجات.‏

وأشار إلى أن تداول الأدوية البيطرية عشوائياً وعدم مراعاة الجرعات ونوع الدواء ‏وخصائصه قد يؤثران في صحة الحيوان وسلامته، وينعكسان على سلامة المنتجات ‏الحيوانية نتيجة بقايا الأدوية فيها.‏

وأكد أن لجان الضابطة العدلية تتخذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت المخالفة، من ‏خلال مصادرة الأدوية المخالفة وتنظيم الضبوط اللازمة وإحالتها إلى القضاء، لافتاً إلى ‏أن الجولات تشمل المستودعات والعيادات البيطرية ومكاتب الخدمات وسائر الجهات التي ‏يتعلق عملها بالأدوية البيطرية.‏

يذكر أن هذه الجولات تأتي في سياق الجهود الرامية إلى تنظيم سوق الأدوية واللقاحات ‏البيطرية في سوريا، وتعزيز الرقابة على جودتها وسلامة تداولها.‏

وتتولى نقابة الأطباء البيطريين وضع لصاقتها على اللقاحات المستوردة وفق الأصول، ‏بما يساعد على تمييز المنتجات النظامية، والحد من دخول المنتجات غير القانونية أو ‏مجهولة المصدر إلى الأسواق. ‏