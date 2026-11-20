طرطوس-سانا
كثّفت مديرية زراعة طرطوس جولاتها الرقابية على منشآت صناعة الأدوية البيطرية، بهدف ضبط المخالفات والتأكد من الالتزام بالشروط الفنية والصحية الناظمة لتداول المستحضرات الدوائية، حفاظاً على صحة الحيوان وسلامة المنتجات الحيوانية.
وأوضح مدير زراعة طرطوس محمد عدنان أحمد في تصريح لمراسل سانا اليوم الخميس، أن المخالفات التي رصدتها الجولات شملت غياب لصاقة نقابة الأطباء البيطريين، وعدم تدوين تاريخي الإنتاج والصلاحية، فضلاً عن عدم وجود لصاقة تعريف بالمنتج في بعض الحالات.
وبيّن أحمد أن عمل مستودعات ومعامل الأدوية البيطرية يتطلب إشرافاً فنياً من طبيب بيطري، وتوفير أماكن نظيفة ومناسبة للتخزين والتصنيع، والالتزام بشروط الحفظ، بما فيها تأمين رفوف التبريد ولصاقات التعريف بالمنتجات.
وأشار إلى أن تداول الأدوية البيطرية عشوائياً وعدم مراعاة الجرعات ونوع الدواء وخصائصه قد يؤثران في صحة الحيوان وسلامته، وينعكسان على سلامة المنتجات الحيوانية نتيجة بقايا الأدوية فيها.
وأكد أن لجان الضابطة العدلية تتخذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت المخالفة، من خلال مصادرة الأدوية المخالفة وتنظيم الضبوط اللازمة وإحالتها إلى القضاء، لافتاً إلى أن الجولات تشمل المستودعات والعيادات البيطرية ومكاتب الخدمات وسائر الجهات التي يتعلق عملها بالأدوية البيطرية.
يذكر أن هذه الجولات تأتي في سياق الجهود الرامية إلى تنظيم سوق الأدوية واللقاحات البيطرية في سوريا، وتعزيز الرقابة على جودتها وسلامة تداولها.
وتتولى نقابة الأطباء البيطريين وضع لصاقتها على اللقاحات المستوردة وفق الأصول، بما يساعد على تمييز المنتجات النظامية، والحد من دخول المنتجات غير القانونية أو مجهولة المصدر إلى الأسواق.