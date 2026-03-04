هيئة الطاقة الذرية السورية تعلن منحة ماجستير في الأمان النووي والإشعاعي بكوريا الجنوبية

دمشق-سانا

أعلنت هيئة الطاقة الذرية السورية اليوم، الأربعاء، عن منحة دراسية للحصول على درجة الماجستير في مجال الأمان النووي والإشعاعي من المدرسة الدولية للأمان الدولي (INSS) دايجون، في كوريا الجنوبية، لمدة عام كامل يبدأ من أيلول 2026.

وأوضحت الهيئة عبر قناتها على تلغرام، أن المؤهلات المطلوبة للمرشح هي إجازة جامعية علمية (فيزياء، كيمياء، هندسة نووية، هندسة ميكانيكية بجميع اختصاصاتها، هندسة كهرباء بجميع اختصاصاتها)، مع إتقان اللغة الإنكليزية.

ولفتت الهيئة إلى ضرورة أن تكون الأوراق المطلوبة للترشح مترجمة إلى اللغة الإنكليزية، وهي: مصدّقة تخرج للإجازة، وبيان مفصل عن المواد الدراسية الجامعية، وسيرة ذاتية، وبيان عائلي يبيّن جنسية المرشح وعائلته، وشهادة صحية، ورسالة توصية، إضافة إلى اختبار رسمي لإتقان اللغة الإنكليزية.

وأشارت الهيئة إلى أن التقديم للمنحة يبدأ اعتباراً من اليوم الأربعاء وحتى يوم الخميس الموافق للثاني عشر من آذار الجاري، وذلك في مقر الهيئة بدمشق – تنظيم كفرسوسة، شارع 17 نيسان خلف مقسم الهاتف، أو إرسال طلب الترشيح مع الأوراق المطلوبة عبر البريد الإلكتروني لإدارة التدريب للعلوم والتكنولوجيا النووية – المركز التدريبي

nsttc@aec.org.sy

وأحدثت هيئة الطاقة الذرية عام 1976 كجهة حكومية مسؤولة عن شؤون الطاقة الذرية وتطبيقاتها في المجالات السلمية، وتعمل على وضع الأسس والقواعد الناظمة لشؤون هذه الاستخدامات في الأراضي السورية.

وتسعى الهيئة لدمج العلوم النووية بالتعليم في سوريا ضمن المساهمة بإعادة بناء الاقتصاد، والارتقاء بجودة الخدمات البحثية والعلمية والصحية، وتوفير قاعدة بشرية مؤهلة، وبناء ثقافة أمان نووي وإشعاعي راسخة تستند إلى المعايير الدولية.