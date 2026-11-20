ضمن مشروع الأطراف الصناعية في دمشق.. مركز الملك سلمان يوزع 100 كرسي كهربائي
75 موقعاً مستهدفاً ضمن خطة محافظة حمص في مشروع “سبل” لإزالة الأنقاض
برلمانيو المستقبل.. أطفال ريف دمشق على مقاعد مجلس الشعب في يومهم العالمي
العدالة تنتصر لأمهات الضحايا. توقيف مخطط وآمر مجزرة “العتيبة”يكرس مسار المحاسبة
وزير الداخلية لأهالي ضحايا مجزرة العتيبة: كل مجرم بحق الشعب السوري سينال جزاءه
مدير مكتب القطن: المساحات المزروعة في سوريا وآليات استلام المحصول وتسهيلات التسويق
لقاء حواري في محردة لمناقشة واقع العمل القانوني وإصلاح القضاء والتحديات التي تواجهه
إزالة الأنقاض في حي العجمي بحرستا تفتح الطريق أمام عودة الأهالي
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