وزارة التربية والتعليم تحدد مواعيد الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

دمشق-سانا

حددت وزارة التربية والتعليم السورية اليوم الأحد، ساعات الدوام ‏الرسمي اليومي الفعلية في المدارس خلال شهر رمضان المبارك للعام ‏الهجري 1447هـ.‏

وبيّنت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم، أن الدوام في المدارس العامة والخاصة “فوج واحد أو فوجين”، يبدأ عند الساعة الـ 8:00 صباحاً، وينتهي عند الـ 12.10، للمدارس ذات الفوج الواحد، وينتهي للدوام الصباحي في نظام الفوجين عند الساعة الـ 12.00 ظهراً، بينما ينتهي الدوام المسائي في النظام ذاته الـ 4.30 مساءً .

وبيّنت الوزارة في بيانها، أن الدوام بالإدارة المركزية فيها، والجهات التابعة لها، يبدأ من الساعة الـ 8:00 صباحاً، وينتهي عند الـ 2:00 ظهراً.

ويأتي هذا التحديد بناءً على قرار الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية لتحديد ساعات الدوام خلال شهر رمضان المبارك، ومقتضيات المصلحة العامة، وحسن سير العملية التربوية والتعليمية وانتظامها.