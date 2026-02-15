وزارة التربية والتعليم تحدد مواعيد الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

دمشق-سانا
حددت وزارة التربية والتعليم السورية اليوم الأحد، ساعات الدوام الرسمي اليومي الفعلية في المدارس خلال شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1447هـ.
وبيّنت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم، أن الدوام في المدارس العامة والخاصة “فوج واحد أو فوجين”، يبدأ عند الساعة الـ 8:00 صباحاً، وينتهي عند الـ 12.10، للمدارس ذات الفوج الواحد، وينتهي للدوام الصباحي في نظام الفوجين عند الساعة الـ 12.00 ظهراً، بينما ينتهي الدوام المسائي في النظام ذاته الـ 4.30 مساءً .
وبيّنت الوزارة في بيانها، أن الدوام بالإدارة المركزية فيها، والجهات التابعة لها، يبدأ من الساعة الـ 8:00 صباحاً، وينتهي عند الـ 2:00 ظهراً.
ويأتي هذا التحديد بناءً على قرار الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية لتحديد ساعات الدوام خلال شهر رمضان المبارك، ومقتضيات المصلحة العامة، وحسن سير العملية التربوية والتعليمية وانتظامها.