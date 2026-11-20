دمشق-سانا



ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على المجرم أحمد طلال رسلان، وهو ملازم سابق بقوات النظام البائد وأحد ‏المتورطين في مجزرة “كمين العتيبة” التي وقعت في الغوطة الشرقية عام 2014 وراح ‏ضحيتها أكثر من 150 ‏شهيداً.‏



وقالت قوى الأمن الداخلي اليوم الجمعة: إن التحقيقات كشفت أن رسلان تلقّى الأوامر والخطة من المجرم العميد بقوات النظام البائد رواد زيدان، ونسّق مع ميليشيا “حزب الله” الإرهابية لتنفيذ عمليات زرع الألغام على طريق حرّان بريف دمشق، وتفجيرها أثناء نزوح الأهالي.



وأشارت إلى أن التحقيقات أظهرت تورطه في زراعة مئات الألغام المضادة للأفراد والدبابات منذ عام 2016 وحتى التحرير، وانضمامه عقب التحرير إلى ميليشيا ما يسمى “الحركة الوطنية السورية” التابعة للمجرم غياث دلة، ومشاركته في الهجوم على قوى الأمن الداخلي وعناصر وزارة الدفاع في 6 آذار 2025.



وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لاستكمال توثيق الجرائم المنسوبة إليه، تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص.



وكان وزير الداخلية أنس خطاب أعلن أمس الخميس إلقاء القبض على العميد المجرم في قوات النظام البائد ورئيس أركان الفرقة 30 سابقاً، رواد زيدان، المخطِّط والآمر في مجزرة «كمين العتيبة».



كما شارك خطاب اليوم الجمعة، أهالي بلدة العتيبة فرحتهم بإلقاء القبض على المجرم زيدان، وذلك خلال زيارة موقع المجزرة بين مدينتي الضمير والعتيبة، مؤكداً أن كل من ‏ارتكب جريمة بحق الشعب السوري سينال جزاءه.‏



يُذكر أن مجزرة «كمين العتيبة» وقعت في 26 شباط 2014، خلال فترة حصار النظام البائد للغوطة الشرقية، حيث قام باستهداف مجموعة من الأشخاص كانوا يحاولون الخروج من منطقة الحصار، وذلك من خلال تفجير حقل ألغام وعبوات ناسفة أعقبه قصف، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 150 شخصاً، وهو ما عدّته المنظمات الحقوقية جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.