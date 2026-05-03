التربية تدعو طلبة الشهادات العامة إلى التقيد بالإرشادات والنصائح خلال التحضير للامتحانات

دمشق-سانا

دعت وزارة التربية والتعليم السورية، طلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بمختلف فروعها إلى التقيد بمجموعة من الإرشادات والنصائح المهمة، للمساعدة في تحقيق أداء أفضل خلال فترة التحضير للامتحانات.

وبيّنت الوزارة عبر قناتها في التلغرام أن الإرشادات والنصائح تتضمن ضرورة تنظيم الوقت، حيث ينبغي على الطالب أن يختار الوقت المناسب للحفظ والدراسة لضمان التركيز، إضافة إلى تنظيم جدول مهام يومي والالتزام به، لتحقيق أفضل النتائج.

ولفتت الوزارة إلى ضرورة الانتباه جيداً لبرنامج الامتحان من حيث التوقيت والتاريخ والمادة، بما يضمن الاستعداد المسبق لكل اختبار دون ارتباك، مشيرةً إلى أن المراجعة المنظمة للمواد الدراسية تعد خطوة أساسية لترسيخ المعلومات، إلى جانب حل نماذج وأسئلة مشابهة للامتحانات كواجب بيتي، ما يعزز الثقة بقدرة الطالب على التعامل مع مختلف أنماط الأسئلة.

وأكدت الوزارة ضرورة عدم الاعتماد على التوقعات أو الشائعات حول أسئلة الامتحان، والتركيز على الصفحات الرسمية والمعتمدة للوزارة.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية يوم الخميس في الـ 4 من حزيران القادم، أما امتحانات ‏الشهادة ‏الثانوية العامة لفرعيها (العلمي والأدبي)، والثانوية الشرعية، والثانوية المهنية فتبدأ يوم ‏السبت الـ 6 من الشهر ذاته.