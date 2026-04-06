جامعة دمشق تحدد موعد فحص الأهلية لتعيين الخريجين الأوائل كمعيدين

دمشق- سانا

أعلنت جامعة دمشق اليوم الإثنين موعد إجراء فحص الأهلية واللياقة الصحية للخريجين الأوائل في كلياتها للعام الدراسي 2023 / 2024، تمهيداً لتعيينهم بوظيفة معيد.

وأوضحت الجامعة في تعميم تلقت سانا نسخة منه، أنه سيتم إجراء الفحص يوم الأحد الواقع في 19-4-2026، على مدرج جامعة دمشق، مشيرة إلى أنه يمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة، ومعرفة توقيت الفحص الخاص بكل كلية، من خلال قناتها عبر التلغرام:

يذكر أنه وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2015، يجوز تعيين الخريج الأول في كل اختصاص أو قسم يمنح درجة الإجازة، والخريجين الثلاثة الأوائل في كل كلية تمنح درجة إجازة واحدة في نظام التعليم العام من السوريين ومن في حكمهم، معيدين في الكلية التي تخرجوا فيها دون إعلان أو مسابقة إذا توافرت فيهم الشروط الناظمة.