إطلاق سلسلة “العربية حياة” لتسهيل اندماج الطلاب السوريين العائدين من الخارج

دمشق-سانا

أطلق المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية في وزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع عدد من المنظمات الشريكة، سلسلة تعليم اللغة العربية باسم “العربية حياة”، وذلك في مقر المركز بدمشق.

وتهدف السلسلة إلى تمكين الطلاب “العائدين من بلاد الاغتراب، والمتعثرين باللغة العربية والمتسربين قبل خضوعهم لاختبار الفئة ب، والأحرار عند معادلة الشهادات” من امتلاك الكفايات الأكاديمية الأساسية في اللغة العربية اللازمة للمرحلة الثانوية، وتقليل العوائق اللغوية قبل الالتحاق بالصفوف التاسع والعاشر والحادي عشر، ودعم الانتقال السلس والاستمرار والتقدم ضمن مسارات التعليم الرسمي، وتمكين الطلاب من الاندماج في المناهج الوطنية والامتحانات الرسمية.

وتستهدف السلسلة الطلاب الذين أنهوا الصف الثامن أو أعلى، وتلقوا تعليمهم بلغة غير العربية ولديهم فاقد لغوي، ويستعدون لدخول المرحلة الثانوية، ووارثي اللغة العربية القادرين على التحدث والفهم باللغة المحكية ويفتقرون للمهارات الأكاديمية المطلوبة للصفوف العليا، بينما لا تستهدف غير الناطقين بالعربية من المستوى التأسيسي.

الطلاب المستفيدون من السلسلة

وأشار وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو في كلمة له خلال الإطلاق إلى أن عدد الطلاب المستفيدين من السلسلة كبير، ولاسيما العائدون إلى سوريا ممن يواجهون صعوبة في إتقان اللغة، إضافة إلى الطلاب المقيمين خارج البلاد والراغبين في تعلم اللغة العربية، حيث ستكون هذه السلسلة عوناً كبيراً لهم، كما أنها موجهة أيضاً للطلاب في كل أنحاء سوريا ممن يواجهون تحديات أو ضغوطاً في التحصيل اللغوي.

ثلاثة مستويات تعليمية

من جهته، أوضح معاون وزير التربية والتعليم للشؤون التربوية يوسف عنان في تصريح لـ مراسلة سانا، أن العمل على إعداد هذه السلسلة استغرق 6 أشهر، وتتكون من ثلاثة مستويات تعليمية هي: المبتدئ، والمتوسط، والمتقدم، ولكل مستوى 60 ساعة تدريسية من المبتدئ A2 حتى B2 يتم قبول الطالب فيها بعد تحديد مستواه ضمن أحد المستويات وفق تقييم تشخيصي، شريطة أن يكون فوق مستوى الصفري باللغة العربية، ويمتلك مهارات القراءة والكتابة الأساسية.

180 ساعة تدريسية مخصصة

بدوره، لفت مدير المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية عصمت الله رمضان إلى أن السلسلة أُعدت وفقاً لمعايير الإطار المرجعي الأوروبي المشترك للغات، وبالتوافق مع معايير المناهج التربوية الحديثة في سوريا ما يجعلها منسجمة تماماً مع المنهاج الرسمي، حيث تغطي 180 ساعة تدريسية مخصصة لتمكين المتعلم من المهارات اللغوية الأربع: الاستماع، والتحدث، والقراءة، والكتابة، إضافة إلى إثراء مخزونه من المفردات والقواعد والتراكيب اللغوية.

وأوضح رمضان أن هذه السلسلة ستكون متاحة من خلال برامج التعليم التعويضي التي تهدف إلى تجسير الفجوة اللغوية، وستوزع على المدارس كافة التي تستقطب الطلاب المحتاجين لهذا التمكين اللغوي، كما ستتوفر السلسلة بصيغة إلكترونية عبر المنصة التربوية السورية لتكون في متناول جميع الطلاب.

وأطلقت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” في الـ 15 من شهر شباط الماضي، منهاج “التعليم التمكيني” كمسار تعليمي معتمد وشامل، يهدف إلى تعزيز قدرات المتعلم، وجعله محوراً أساسياً في العملية التعليمية، وذلك في فندق سميراميس بدمشق.

كما أصدرت وزارة التربية والتعليم أمس الإثنين، قراراً يقضي بإعفاء التلاميذ الحائزين شهادة التعليم الأساسي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم في تركيا، والمصدقة أصولاً، من التقدم لامتحان شهادة التعليم الأساسي في سوريا.