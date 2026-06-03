سقباني لـ سانا: قضية رانيا العباسي تكتسب أهمية إضافية ‏في ظل ارتباطها بمسار العدالة الانتقالية

دمشق-سانا‏

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تُعد قضية الدكتورة رانيا العباسي وعائلتها، واحدة من ‏أكثر قضايا الإخفاء ‏القسري حضوراً في الذاكرة ‏السورية، نظراً لما تحمله من أبعاد إنسانية ‏وقانونية ‏ورمزية، وارتباطها بأطفالها المفقودين منذ عام 2013، ‏في ملف ‏ظل لسنوات طويلة محاطاً بالغموض والأسئلة ‏المفتوحة حول المصير‎.‎

وشهدت هذه القضية تطوراً جديداً، مع إعلان الهيئة ‏الوطنية للمفقودين، يوم ‏السبت الفائت، توصلها إلى نتائج ‏موثوقة ومتقاطعة تسمح بالاستنتاج بدرجة ‏عالية من ‏اليقين المهني، وفاة أطفال الدكتورة رانيا العباسي، فيما ‏أبلغت ‏الهيئة أفراداً من العائلة بهذه النتائج قبل الإعلان ‏عنها، وفق بروتوكول ‏إنساني ومهني، يراعي حقها في ‏المعرفة، ويحفظ كرامتها وسلامتها النفسية‎.‎

ملاحقة المتورطين‎ ‎

وأكدت الناطقة الرسمية باسم الهيئة الوطنية للمفقودين ‏هزار سقباني، في ‏تصريح لـ سانا، أن الهيئة تعاملت مع ‏قضية رانيا العباسي، باعتبارها أحد أكثر ملفات الإخفاء ‏القسري حساسية وألماً في الذاكرة السورية، ‏لارتباطها بأم ‏وأطفالها، وبسنوات طويلة من الانتظار والغموض، ‏مشيرةً إلى ‏أن النتائج التي توصلت إليها استندت إلى ‏مجموعة من التحقيقات والمعطيات ‏والتحليلات المتقاطعة ‏التي خضعت للمراجعة والتقييم وفق الأصول المهنية ‌‏المعتمدة، فيما لا تزال الجهود المتعلقة بالعثور على ‏الرفات، وتحديد أماكن ‏وجودها، مستمرة بالتنسيق مع ‏الجهات المختصة‎.‎

وفي هذا السياق، لفتت سقباني إلى أن القضية تكتسب ‏أهمية إضافية في ظل ‏ارتباطها بمسار أوسع يتعلق ‏بالعدالة الانتقالية وملفات الجرائم والانتهاكات ‏الجسيمة، ‏في إطار ما تعلنه الجهات الرسمية من أن التعامل مع هذه ‏الملفات ‏يشكل جزءاً أساسياً من المسؤولية الوطنية، تجاه ‏الضحايا وذويهم وتجاه ‏الذاكرة السورية، بالتوازي مع ‏خطوات عملية في ملاحقة المتورطين بجرائم ‏بحق ‏الشعب السوري، وإلقاء القبض على عدد من المطلوبين ‏والمتهمين ‏بارتكاب انتهاكات موثقة، وإحالتهم إلى ‏المسارات القانونية المختصة ومتابعة ‏إجراءات محاكمتهم ‏وفق الأصول‎.‎

ويأتي ذلك ضمن سياق التصريحات والبيانات الرسمية ‏التي تؤكد أن كل من ‏تورط بجرائم بحق السوريين، أو ‏شارك في قتلهم أو تعذيبهم أو إخفائهم أو ‏انتهاك كرامتهم، ‏سيبقى موضع ملاحقة ومحاسبة وفق القانون، بما يضمن ‌‏حق الضحايا في العدالة، وحق المجتمع في الحقيقة، وحق ‏العائلات في معرفة ‏مصير أحبّتها‎.‎

الحقيقة طريق إلى العدالة

وأوضحت سقباني أن أهمية إعلان هيئة المفقودين نتائج ‏القضية؛ تكمن في ‏أن الحقيقة تمثل طريقاً إلى العدالة، ‏وأن الحقائق والمعلومات التي يتم الكشف ‏عنها تمثل نوعاً ‏من الأدلة القانونية التي تساعد المسار القانوني والحقوقي ‏في ‏الكشف عن الجناة الحقيقيين والمتورطين، ثم لتترك ‏إكمال المسار للجهات ‏المسؤولة، كوزارة العدل وهيئة ‏العدالة الانتقالية‎.‎

ولفتت سقباني إلى أن معرفة مصير المفقودين خطوة ‏تؤكد أن الوفاء الحقيقي ‏للضحايا يكون بحفظ كرامتهم ‏واحترام خصوصية ذويهم ودعم مسار العدالة ‏الانتقالية، ‏وتجنب أي ردود فعل قد تُدخل أبرياء في دائرة الألم أو ‏تمنح ‏المجرمين فرصة لتشويه قضية الضحايا‎.‎

المسؤولية والاحترام الإنساني

وشددت سقباني على أن الهيئة لن تنشر أي مواد بصرية ‏أو معلومات من ‏شأنها المساس بكرامة الأطفال أو انتهاك ‏خصوصية العائلة، نظراً للحساسية ‏الإنسانية البالغة ‏للقضية، والتزاماً بمبادئ الكرامة الإنسانية وعدم التسبب ‌‏بأذى إضافي للضحايا أو ذويهم، داعيةً وسائل الإعلام ‏والرأي العام إلى ‏تناول القضية بأقصى درجات ‏المسؤولية والاحترام الإنساني، والامتناع عن ‏تداول أي ‏مواد أو معلومات غير موثقة أو من شأنها المساس ‏بكرامة الضحايا ‏أو انتهاك خصوصية العائلة‎.‎

وتواصل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا، ‏العمل ‏على كشف الحقيقة ‌‏ومحاسبة المسؤولين عن ‏الانتهاكات ‏الجسيمة التي ارتكبها النظام البائد، وفي ‌‏‌‏مقدمتها قضية ‏الدكتورة رانيا العباسي وأطفالها الستة، ‌‏وتشدد على أن ‏المساءلة ‏لن تقتصر على المنفذين ‌‏المباشرين، بل ستشمل كل من أمر أو ‏حرّض أو ‏شارك ‌‏أو سهّل ارتكاب هذه الجريمة، وذلك في إطار مسار ‌‏العدالة ‏الانتقالية الهادف إلى ‏إنصاف الضحايا، وترسيخ ‌‏سيادة القانون، ومنع تكرار ‏الانتهاكات‎.‎