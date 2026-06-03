سقباني لـ سانا: قضية رانيا العباسي تكتسب أهمية إضافية ‏في ظل ارتباطها بمسار العدالة الانتقالية

دمشق-سانا
تُعد قضية الدكتورة رانيا العباسي وعائلتها، واحدة من أكثر قضايا الإخفاء القسري حضوراً في الذاكرة السورية، نظراً لما تحمله من أبعاد إنسانية وقانونية ورمزية، وارتباطها بأطفالها المفقودين منذ عام 2013، في ملف ظل لسنوات طويلة محاطاً بالغموض والأسئلة المفتوحة حول المصير.
وشهدت هذه القضية تطوراً جديداً، مع إعلان الهيئة الوطنية للمفقودين، يوم السبت الفائت، توصلها إلى نتائج موثوقة ومتقاطعة تسمح بالاستنتاج بدرجة عالية من اليقين المهني، وفاة أطفال الدكتورة رانيا العباسي، فيما أبلغت الهيئة أفراداً من العائلة بهذه النتائج قبل الإعلان عنها، وفق بروتوكول إنساني ومهني، يراعي حقها في المعرفة، ويحفظ كرامتها وسلامتها النفسية.
ملاحقة المتورطين
وأكدت الناطقة الرسمية باسم الهيئة الوطنية للمفقودين هزار سقباني، في تصريح لـ سانا، أن الهيئة تعاملت مع قضية رانيا العباسي، باعتبارها أحد أكثر ملفات الإخفاء القسري حساسية وألماً في الذاكرة السورية، لارتباطها بأم وأطفالها، وبسنوات طويلة من الانتظار والغموض، مشيرةً إلى أن النتائج التي توصلت إليها استندت إلى مجموعة من التحقيقات والمعطيات والتحليلات المتقاطعة التي خضعت للمراجعة والتقييم وفق الأصول المهنية المعتمدة، فيما لا تزال الجهود المتعلقة بالعثور على الرفات، وتحديد أماكن وجودها، مستمرة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وفي هذا السياق، لفتت سقباني إلى أن القضية تكتسب أهمية إضافية في ظل ارتباطها بمسار أوسع يتعلق بالعدالة الانتقالية وملفات الجرائم والانتهاكات الجسيمة، في إطار ما تعلنه الجهات الرسمية من أن التعامل مع هذه الملفات يشكل جزءاً أساسياً من المسؤولية الوطنية، تجاه الضحايا وذويهم وتجاه الذاكرة السورية، بالتوازي مع خطوات عملية في ملاحقة المتورطين بجرائم بحق الشعب السوري، وإلقاء القبض على عدد من المطلوبين والمتهمين بارتكاب انتهاكات موثقة، وإحالتهم إلى المسارات القانونية المختصة ومتابعة إجراءات محاكمتهم وفق الأصول.
ويأتي ذلك ضمن سياق التصريحات والبيانات الرسمية التي تؤكد أن كل من تورط بجرائم بحق السوريين، أو شارك في قتلهم أو تعذيبهم أو إخفائهم أو انتهاك كرامتهم، سيبقى موضع ملاحقة ومحاسبة وفق القانون، بما يضمن حق الضحايا في العدالة، وحق المجتمع في الحقيقة، وحق العائلات في معرفة مصير أحبّتها.
الحقيقة طريق إلى العدالة
وأوضحت سقباني أن أهمية إعلان هيئة المفقودين نتائج القضية؛ تكمن في أن الحقيقة تمثل طريقاً إلى العدالة، وأن الحقائق والمعلومات التي يتم الكشف عنها تمثل نوعاً من الأدلة القانونية التي تساعد المسار القانوني والحقوقي في الكشف عن الجناة الحقيقيين والمتورطين، ثم لتترك إكمال المسار للجهات المسؤولة، كوزارة العدل وهيئة العدالة الانتقالية.
ولفتت سقباني إلى أن معرفة مصير المفقودين خطوة تؤكد أن الوفاء الحقيقي للضحايا يكون بحفظ كرامتهم واحترام خصوصية ذويهم ودعم مسار العدالة الانتقالية، وتجنب أي ردود فعل قد تُدخل أبرياء في دائرة الألم أو تمنح المجرمين فرصة لتشويه قضية الضحايا.
المسؤولية والاحترام الإنساني
وشددت سقباني على أن الهيئة لن تنشر أي مواد بصرية أو معلومات من شأنها المساس بكرامة الأطفال أو انتهاك خصوصية العائلة، نظراً للحساسية الإنسانية البالغة للقضية، والتزاماً بمبادئ الكرامة الإنسانية وعدم التسبب بأذى إضافي للضحايا أو ذويهم، داعيةً وسائل الإعلام والرأي العام إلى تناول القضية بأقصى درجات المسؤولية والاحترام الإنساني، والامتناع عن تداول أي مواد أو معلومات غير موثقة أو من شأنها المساس بكرامة الضحايا أو انتهاك خصوصية العائلة.
وتواصل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا، العمل على كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها النظام البائد، وفي مقدمتها قضية الدكتورة رانيا العباسي وأطفالها الستة، وتشدد على أن المساءلة لن تقتصر على المنفذين المباشرين، بل ستشمل كل من أمر أو حرّض أو شارك أو سهّل ارتكاب هذه الجريمة، وذلك في إطار مسار العدالة الانتقالية الهادف إلى إنصاف الضحايا، وترسيخ سيادة القانون، ومنع تكرار الانتهاكات.