عازف بيانو يصارع أمواج المحيط الهادئ عشر ساعات قبل إنقاذه

واشنطن-سانا

نجا عازف بيانو يعمل على متن سفينة سياحية تابعة لشركة «رويال كاريبيان» من الغرق، بعدما سقط في مياه المحيط الهادئ قبالة سواحل ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وبقي نحو عشر ساعات يصارع الأمواج قبل أن يعثر عليه صيادان وينقذاه.

وذكرت صحيفة «الغارديان» البريطانية أمس الأحد، أن الصيادين شون نورتون وغرانت غاريت عثرا على الرجل على بعد نحو 20 ميلاً من جزيرة كاتالينا، أثناء عودتهما من رحلة لصيد سمك المرلين، فسارعا إلى انتشاله من المياه، ثم أطلقا نداء استغاثة بحرياً لاستدعاء فرق الإنقاذ.

وبحسب الصحيفة، عرّف الرجل نفسه بعد إنقاذه بأنه عازف بيانو على متن سفينة «أوفيشن أوف ذا سيز»، المؤلفة من 14 طابقاً، ونُقل إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

ورجّح أحد الصيادين أن تكون درجة حرارة مياه المحيط، التي بلغت نحو 24 درجة مئوية، قد ساعدت الرجل على البقاء حياً طوال هذه المدة، فيما يحقق خفر السواحل الأمريكي في ملابسات سقوطه من السفينة، وأكدت الشركة تقديم الدعم اللازم له.

وتسلط الحادثة الضوء على أهمية سرعة الاستجابة لنداءات الاستغاثة وعمليات الإنقاذ في عرض البحر، ولا سيما في الظروف التي يصعب فيها العثور على الأشخاص الذين يسقطون في المياه.