الإثنين 9 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: عازف بيانو يصارع أمواج المحيط الهادئ عشر ساعات قبل إنقاذه
بحث
بحث
sana-logo-mobile

عازف بيانو يصارع أمواج المحيط الهادئ عشر ساعات قبل إنقاذه

photo 2026 11 09 13 45 23 عازف بيانو يصارع أمواج المحيط الهادئ عشر ساعات قبل إنقاذه
عرّف عازف البيانو عن نفسه بأنه يعمل على متن سفينة الرحلات البحرية «أوفيشن أوف ذا سيز» (Ovation of the Seas) التابعة لشركة «رويال كاريبيان»، والتي تتكون من 14 طابقاً-صحيفة «الغارديان» البريطانية

واشنطن-سانا

نجا عازف بيانو يعمل على متن سفينة سياحية تابعة لشركة «رويال كاريبيان» من الغرق، بعدما سقط في مياه المحيط الهادئ قبالة سواحل ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وبقي نحو عشر ساعات يصارع الأمواج قبل أن يعثر عليه صيادان وينقذاه.

وذكرت صحيفة «الغارديان» البريطانية أمس الأحد، أن الصيادين شون نورتون وغرانت غاريت عثرا على الرجل على بعد نحو 20 ميلاً من جزيرة كاتالينا، أثناء عودتهما من رحلة لصيد سمك المرلين، فسارعا إلى انتشاله من المياه، ثم أطلقا نداء استغاثة بحرياً لاستدعاء فرق الإنقاذ.

وبحسب الصحيفة، عرّف الرجل نفسه بعد إنقاذه بأنه عازف بيانو على متن سفينة «أوفيشن أوف ذا سيز»، المؤلفة من 14 طابقاً، ونُقل إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

ورجّح أحد الصيادين أن تكون درجة حرارة مياه المحيط، التي بلغت نحو 24 درجة مئوية، قد ساعدت الرجل على البقاء حياً طوال هذه المدة، فيما يحقق خفر السواحل الأمريكي في ملابسات سقوطه من السفينة، وأكدت الشركة تقديم الدعم اللازم له.

وتسلط الحادثة الضوء على أهمية سرعة الاستجابة لنداءات الاستغاثة وعمليات الإنقاذ في عرض البحر، ولا سيما في الظروف التي يصعب فيها العثور على الأشخاص الذين يسقطون في المياه.

مهندس بريطاني يطور ملابس أطفال تتمدد مع النمو للحد من الهدر
اكتشاف سبعة أنواع جديدة من الضفادع في غابات مدغشقر
شركة أوبر تكشف النقاب عن سيارة أجرة ذاتية القيادة
ابتكار كوري يعزز كفاءة الطاقة الشمسية عبر “كرات خارقة” تمتص 90 بالمئة من الضوء
دراسة إيطالية: الصوم قبل العلاج الكيماوي وبعده يؤخر عودة ‏سرطان المبيض
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار