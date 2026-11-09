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النمسا تسجل أكثر من 1000 وفاة مرتبطة بالحرارة خلال صيف 2026

النمسا النمسا تسجل أكثر من 1000 وفاة مرتبطة بالحرارة خلال صيف 2026
ارتفاع كبير بدرجات الحرارة شهدته النمسا الصيف الماضي- الوكالة النمساوية للصحة وسلامة الغذاء

فيينا-سانا

سجلت النمسا حصيلة قياسية في عدد الوفيات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة خلال صيف 2026، إذ قُدّر عددها بنحو 1008 حالات، في أعلى مستوى تشهده البلاد منذ بدء رصد الوفيات المرتبطة بالحرارة عام 2017.

وأعلنت الوكالة النمساوية للصحة وسلامة الغذاء “AGES”، اليوم الإثنين، أن عدد الوفيات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة تجاوز حاجز الألف للمرة الأولى، خلال الفترة الممتدة من حزيران إلى أيلول 2026.

وشهدت النمسا، مثل معظم أنحاء القارة الأوروبية، تحطيم أرقام قياسية في درجات الحرارة خلال الصيف الماضي، إذ سُجلت في 4 آب درجة حرارة بلغت 41 درجة مئوية في العاصمة فيينا، قبل أن تسجل منطقة باد دويتش-ألتنبورغ شرق البلاد 41.2 درجة في اليوم التالي، محطمة الرقم القياسي الوطني السابق البالغ 40.5 درجة والمسجل عام 2013.

ويُذكر أن النمسا شهدت في صيف 2024 ارتفاعاً كبيراً في الوفيات المرتبطة بالحرارة، إذ قُدّر عددها بنحو 989 حالة، مقارنة بـ425 حالة في عام 2025.

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