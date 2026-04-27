مؤتمر علمي في جامعة الأندلس بطرطوس يناقش استخدام النظائر المشعة في الطب

طرطوس-سانا

أقامت هيئة الطاقة الذرية السورية، بالتعاون مع جامعة الأندلس الخاصة للعلوم الطبية في محافظة طرطوس، اليوم الإثنين، مؤتمر “اليوم العلمي الطبي”، بهدف تسليط الضوء على أحدث التطورات في استخدام النظائر المشعة، والصيدلانيات المشعة، والتطبيقات النووية في التشخيص والعلاج، إضافة إلى ضبط جودة النظائر والمولدات، وتعزيز معايير السلامة الكيميائية، وذلك في إطار دعم القطاع الطبي وتطوير البحث العلمي، وبحضور نخبة من الأكاديميين والمختصين.

وأوضح رئيس جامعة الأندلس سامر قباع، في تصريح لـ سانا، أن المؤتمر يهدف إلى ربط العلوم النظرية والأبحاث بالتطبيق العملي بما يخدم المجتمع، مؤكداً سعي الجامعة إلى تعزيز دورها في الوقاية من الأمراض ومعالجتها، والوصول إلى منصات علمية عالمية بحلول عام 2050، من خلال الابتكارات والمعالجات النوعية التي ستُقدَّم في مشفى وجامعة الأندلس.

وكشف قباع أن الجامعة تعمل على توفير العلاج بالبروتون المستخدم في معالجة الأورام السرطانية، ليكون متاحاً للمواطن السوري بتكاليف منخفضة أو مجاناً.

بدوره، بيّن الدكتور هاني زيدان، المعاون العلمي لهيئة الطاقة الذرية ومدير إدارة العلوم التطبيقية، أن تنظيم اليوم العلمي جاء لعرض خبرات الهيئة في مجال الطب النووي والصيدلانيات المشعة، وإطلاع الطلبة والكوادر في جامعة الأندلس على الأبحاث والتطبيقات الحديثة في هذا المجال.

وأشار عدد من الطلبة المشاركين إلى أهمية المؤتمر في تعزيز معارفهم العلمية، ورفدهم بمعلومات جديدة لا تتناولها المناهج الجامعية، مؤكدين أن هذه الفعاليات تشكل قيمة مضافة لمسارهم الأكاديمي.

وتأتي هذه المؤتمرات ضمن إطار التعاون المستمر بين المؤسسات العلمية والبحثية، بهدف تطوير الطب النووي والصيدلة الإشعاعية، وتعزيز المنظومة الطبية على المستوى الوطني.