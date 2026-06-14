‏اختتام المسابقة البرمجية “DCPC 2026  في كلية الهندسة المعلوماتية بجامعة دمشق

دمشق-سانا

‏اختتمت، اليوم الأحد، المسابقة البرمجية “DCPC 2026”، بموسمها الـ 16 في كلية الهندسة المعلوماتية بجامعة دمشق، بفوز 8 فرق وتأهلها للمنافسة على مستوى سوريا.

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‏وتهدف المسابقة التي شارك فيها 80 فريقاً على مرحلتين تأهيلية وتجريبية، إلى تطوير مهارات التفكير لدى الشباب، وتعزيز قدراتهم في الخوارزميات وحل المشكلات، والتفكير خارج الصندوق، واستخدام معارفهم الأكاديمية من مختلف المواد لإيجاد حلول مبتكرة، وتحويلها إلى برامج قابلة للتنفيذ، حيث إن أي خطأ في البرنامج يؤدي إلى رفض الحل.

‏أهم المسابقات على مستوى سوريا

وأكد ‏وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل في تصريح لـ سانا، أن المسابقات البرمجية التنافسية تعد من أهم المسابقات التي تقام على مستوى العالم لاكتشاف المواهب بين طلاب الجامعات، مشيراً إلى اكتسابها أهمية خاصة في سوريا بظل مرحلة التحول الكبيرة التي يشهدها قطاعا الاتصالات والتحول الرقمي، وما تتطلبه من كفاءات وقدرات شابة مؤهلة.

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‏وبين هيكل، أن سوريا تحتاج إلى استثمار الطاقات الشابة التي تلقت تعليماً جيداً في الجامعات السورية، وتمتلك الجاهزية لدخول سوق العمل، لافتاً إلى أن عدداً كبيراً من السوريين العاملين في شركات تقنية عالمية معروفة كانوا من المشاركين سابقاً في الفرق البرمجية التنافسية، ما يؤكد دور هذه المسابقات في اكتشاف المواهب وصقلها.

‏خلق بيئة تنافسية



‏من جانبه، أشار منسق المسابقة وعميد كلية الهندسة المعلوماتية عمار جوخدار إلى أنها تهدف بالدرجة الأولى إلى رفع سوية الطلاب العلمية والمهارية من خلال خلق بيئة تنافسية تشجعهم على التدريب المستمر وتطوير قدراتهم في مجال البرمجة وحل المشكلات.

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‏وأكد جوخدار أن أهمية المسابقة لا تقتصر على النتائج والترتيب النهائي للفرق، بل تكمن في الفائدة التي يكتسبها الطلبة من تجربة المنافسة نفسها، والتي تسهم في تنمية شخصياتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وقدرتهم على خوض المنافسات والتحديات مستقبلاً في مختلف المجالات العلمية والمهنية.

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‏ممثل الفريق الحائز على المركز الأول خالد العوض، أوضح أن فريقه “El Baibes Fel Contest”، الذي يتألف من 3 أشخاص، تأهل من بين 80 فريقاً إلى المرحلة النهائية، ليحقق المركز الأول، مبيناً أن المسابقة تسهم في تطوير التفكير البرمجي، وتمكنهم من اكتساب المهارات التي تواكب التطور التكنولوجي.

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‏وانطلقت أمس السبت، المسابقة البرمجية لجامعة دمشق “DCPC 2026” في موسمها الـ 16، بإقامة المسابقة التجريبية بمشاركة 40 فريقاً تأهلوا من المسابقة التأهيلية التي جرت أمس، وذلك في مبنى كلية الهندسة المعلوماتية بدمشق.

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